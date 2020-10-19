Анонс матчей дня 20 октября от сайта ВсеПроСпорт

1603115396

вчера, 16:49

«Динамо» Киев – «Ювентус»

«Ювентус» без Криштиану Роналду не смог выиграть в чемпионате, расписав ничью 1:1 с «Кротоне». «Динамо» уверенно прошло два раунда квалификации и в целом смотрится вполне солидно, но смогут ли киевляне замахнуться на очки в поединке с «Ювентусом»?

Прогноз на матч Динамо Киев – Ювентус.

«Барселона» — «Ференцварош»

«Барселона» не впечатляет в нынешнем сезоне – команда Рональда Кумана в чемпионате Испании в последнем туре проиграла 0:1 «Хетафе». «Ференцварош» в квалификации Лиги Чемпионов был хорош, но смогут ли венгры сотворить сенсацию в группе?

Прогноз на матч Барселона – Ференцварош.

«Лацио» — «Боруссия» Дортмунд

«Лацио» в последних матчах выглядит слабо – проиграв в последнем туре 0:3 «Сампдории», «орлы» продлили серию без побед до трех матчей. «Боруссия» два последних матча выиграла всухую, но смогут ли «шмели» огорчить и «Лацио»?

Прогноз на матч Лацио – Боруссия Дортмунд.

ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»

ПСЖ в прошлом сезоне добрался до финала Лиги Чемпионов, но проиграл его «Баварии». «Манчестер Юнайтед» нестабилен на старте сезона и чередует победы с поражениями, но смогут ли «красные дьяволы» сыграть в полную силу сегодня?

Прогноз на матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

«Лейпциг» — «Башакшехир»

«Лейпциг» уверенно начал сезон в Бундеслиге, добыв 10 очков в четырех матчах и возглавил таблицу. «Башакшехир» в чемпионате Турции смотрится слабо и свой первый матч в сезоне он выиграл лишь в прошлую субботу. Воспользуется ли «Лейпциг» кризисом соперника?

Прогноз на матч Лейпциг – Башакшехир.

«Ренн» — «Краснодар»

«Ренн» отлично начал сезон и после семи туров занимает третье место в чемпионате Франции. «Краснодар» бился в квалификации Лиги Чемпионов и оступался в чемпионате. Смогут ли «быки» в дебютном матче сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Ренн – Краснодар.

«Челси» — «Севилья»

«Челси» слабо проводит последние матчи – только в одном из трех последних туров чемпионата «пенсионеры» сумели победить. «Севилья» также в последних двух матчах не побеждала, но настроятся ли «нервионцы» на битву в Лондоне?

Прогноз на матч Челси – Севилья.