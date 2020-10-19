«Зенит» — «Брюгге»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:59

Зенит

«Зенит» на очень высоком уровне проводит сезон – выиграв Суперкубок России, команда Сергея Семака взяла курс на завоевание очередного чемпионства, с чем пока успешно справляется. В данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 24 очками в активе, но лидерство его уверенным назвать нельзя.

Чемпиона России поджимает «Спартак», который остается позади только за счет дополнительных показателей, да и третий «Локомотив» имеет всего на три очка меньше, так что легкой жизни лидеру ждать явно не стоит.

В последних играх «Зенит» допустил несколько серьезных ошибок – в восьмом туре потерял очки в Екатеринбурге, расписав ничью 1:1 с «Уралом», а в 10-м туре не сумел удержать преимущество в игре против «Спартака», позволив сопернику отыграться. В последнем матче «Зенит» легко обыграл 3:1 «Сочи», продлив серию без поражений до шести матчей.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Брюгге

В прошлом сезоне «Брюгге» очень мощно смотрелся в чемпионате Бельгии – команда лидировала в чемпионате после 29 туров и имела отрыв в 15 баллов от второго «Гента», чемпионат в итоге так и не был доигран, а «черно-синим» был отдан чемпионский титул вполне заслуженно.

В новом сезоне «Брюгге» успел провести уже девять туров в национальном чемпионате, по итогам которых лидирует в таблице с 19 очками. Однако второй «Шарлеруа» отстает лишь по дополнительным показателям и имеет еще матч в запасе, да и «Беерсхот» со «Стандардом» имеют всего на один балл меньше.

В последнем туре «Брюгге» расписал ничью 1:1 в выездном поединке со «Стандардом», прервав серию из пяти побед кряду.

Статистика

«Зенит» выиграл 10 последних домашних матчей

В каждом из шести последних домашних матчей «Зенит» забивал минимум два гола

Только в одном из трех последних выездных матчей «Брюгге» не пропускал

Прогноз

Прогноз на матч Зенит – Брюгге.