«Зальцбург» — «Локомотив»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 16:48

Зальцбург

«Зальцбург» в прошлом сезоне не знал себе равных в чемпионате Австрии, добыв титул чемпиона с отрывом в 12 баллов от «Рапида». Также команда Джесси Марша проявила себя в Лиге Чемпионов, показав яркий атакующий футбол – благодаря этом удалось заработать приличную сумму на трансферах Эрлинга Холанда, Такуми Минамино, Хван Хи Чхана и многих других игроков.

В нынешнем сезоне «Зальцбург» стартовал в квалификации Лиги Чемпионов еще в середине сентября – в соперники ему достался «Маккаби» из Тель-Авива. Проблем израильтяне «быкам» не доставили – после выездной победы 2:1, «Зальцбург» переиграл их со счетом 3:1 на своем поле.

В австрийской Бундеслиге «Зальцбург» после четырех туров занимает первую строчку в таблице с 12 очками, наколотив в этих поединках 17 голов. В последнем мате «быки» обыграли со счетом 3:0 «Санкт-Пельтен» в Кубке Австрии, пробившись в 1/8 финала.

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Локомотив

«Локомотив» в прошлом сезоне не смог включиться в чемпионскую гонку, но при этом Марко Николич справился со своей главной задачей, сохранив команде вторую строчку в таблице, которая и гарантировала прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне «железнодорожники» пока не сильно впечатляют – после 11-ти туров они находятся на четвертой строчке в таблице. От лидеров в лице «Зенита» и «Спартака» имеется отставание в три балла, так что наверстать упущенное еще вполне возможно.

В последнем туре Премьер-Лиги «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Уфу», добыв четвертую победу кряду и продлив таким образом серию без поражений до шести матчей. В этой встрече за клуб дебютировал Зе Луиш, приобретенный у «Порту» — форвард призван улучшить результативность «Локо», которая пока оставляет желать лучшего.

Статистика

В нынешнем сезоне «Зальцбург» сыграл три матча на своем поле во всех турнирах и в каждом из них пропускал

«Локомотив» не проигрывал в последних шести матчах две ничьи и четыре победы

В шести последних матчах «Локомотив» пропустил всего один гол

Прогноз

Прогноз на матч Зальцбург – Локомотив.