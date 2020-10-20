Анонс матчей дня 21 октября от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 16:55

«Реал» Мадрид – «Шахтер» Донецк

«Реал» в прошлом туре чемпионата Испании проиграл Кадису, потерпев первое поражение в сезоне. «Шахтер» свой матч в чемпионате выиграл, но сразу несколько ключевых игроков команде помочь сегодня не смогут. Добудет ли фаворит уверенную победу?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Шахтер Донецк.

«Аякс» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не может победить на протяжении трех матчей кряду, не так давно разгромно проиграв «Астон Вилле». «Аякс» в чемпионате чувствует себя уверенно и последние три домашних матча он выиграл, но справятся ли хозяева и с «Ливерпулем»?

Прогноз на матч Аякс – Ливерпуль.

«Бавария» — «Атлетико»

«Бавария» выиграла все, что только можно в прошлом сезоне и уже взяла два трофея в сезоне нынешнем. «Атлетико» еще не проигрывал в нынешнем сезоне и в последних трех матчах не пропускал, но смогут ли «матрасники» сыграть надежно и сегодня?

Прогноз на матч Бавария – Атлетико.

«Интер» — «Боруссия «Менхенгладбах

„Интер“ проиграл на выходных „Милану“ в дерби и не смог таким образом победить во втором матче кряду. „Боруссия“ в Бундеслиге добыла всего одну победу в четырех матчах и в целом играет неудачно, но воспользуется ли „Интер“ кризисом „жеребят“?

Прогноз на матч Интер – Боруссия Менхенгладбах.

„Манчестер Сити“ — „Порту“

„Манчестер Сити“ пока не показывает своей лучшей игры, в Премьер-Лиге „горожане“ пока находятся лишь на 11-м месте в таблице. „Порту“ в двух последних матчах не побеждал и много пропускает, но смогут ли „драконы“ собраться на поединок с фаворитом?

Прогноз на матч Манчестер Сити – Порту.

„Мидтьюлланд“ — „Аталанта“

„Мидтьюлланд“ показал отличный футбол в квалификации, выбив из турнира „Славию“ и „Янг Бойз“. „Аталанта“ в чемпионате проиграла впервые в сезоне в прошлом туре, но скажется ли на игре бергамасков эта неудача в Лиге Чемпионов?

Прогноз на матч Мидтьюлланд – Аталанта.

„Олимпиакос“ — „Марсель“

„Олимпиакос“ в нынешнем сезоне еще не проигрывал, в квалификации чемпион Греции выбил „Омонию“ без особого труда. „Марсель“ выдал несколько ярких матчей, но в целом стабильности ему не хватает, но смогут ли французы удивить соперника сегодня?

Прогноз на матч Олимпиакос — Марсель