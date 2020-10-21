Обзор последних матчей лиги чемпионов.

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сегодня, 13:45

Начинаю статью с цитаты из комментария Мостового, который меня очень удивил, но подумав я нашёл объяснение его просторечивой «дипломатичности».

«— „Брюгге“ наказал „Зенит“, — сказал Мостовой „ СЭ “. У „Зенита“ в первом тайме вообще ничего не было. Был один единственный стопроцентный момент у Дриусси. И гол Ловрена — но не думаю, что любой ударил бы на его месте»

По старой русской традиции о проигравших можно говорить или хорошо или ничего, но по новой российской традиции всё наоборот или так, чтобы не обидеть болельщиков своей команды и ничего хорошего не сказать о предположительных соперниках в битве за победу в чемпионате. Тем, кто имеет имя в спорте позволено тенденциозно или невразумительно комментировать матчи, вызывающие всеобщий интерес.

С другой стороны ни все хорошие футболисты могут качественно прокомментировать их. Тренеры, да. Они в футболе разбираются, но у них не очень-то хотят брать интервью, а они не очень-то хотят их давать. Почему это так? А потому, что во время игры футболист ни о чём не думает

. Ему некогда думать о тактике и стратегии. Его задача в доли секунды решить простые проблемы. Увидеть поле и создать с помощью паса или перемещения выгодную ситуацию; во время отдать точный пас партнёру , находящемуся в этом положении или самому занять удачную позицию и использовать её в игре. В защите — оценить действия нападающих, перекрыть пути к продолжению атаки, отнять мяч и отправить его полузащитнику. За полтора часа , которые длится матч, рядовому игроку приходится решать, и решать очень быстро, несметное количество таких задач. Есть ли у него время на глубокий анализ матча? Нет.

Когда-то я пытался сдать на права и стал объяснять инструктору свои действия. Он сказал мне: «А ты не думай, делай всё автоматически. А будешь думать, наедешь на пешехода!» Так и футболист. Он принимает решение интуитивно и почти автоматически. Как и почему это делает, он часто не может объяснить, да ему и не нужно, потому, что это важно для тренера, а у игрока все задачи решает его талант, заключающийся в скорости мышления, скорости передвижения и скоростной технике.

Вспомните вчерашний матч между Ренном и Краснодаром. В скорости передвижения футболисты Ренна опережали наших спортсменов, а в игровом мышлении сильно отставали. Атаки краснодарцев были более осмысленными и потому более острыми, в следствии этого наши футболисты забили гол с игры. Я привёл Вам в пример стратегическую разницу в игре обоих команд, а бывшие футболисты в своих комментариях этого не отразили. Теперь Вы можете вернуться к началу статьи и перечитать комментарий Мостового. Как Вы его теперь назовёте, я говорить не буду, потому, что у меня на плечах сидит модератор сайта.

Оценим футбольный матч лиги чемпионов между Зенитом и Брюгге. Прежде всего хочу отметить, что среди победителей клубных чемпионатов не бывает слабых команд. Во многих странах эти команды намного сильнее своих сборных, так как имеют в своих составах легионеров. Если бельгийский чемпион был ослаблен вышедшими из строя футболистами из-за короновируса, то в Зените ведущие игроки клуба еле таскали ноги после участия в лиге наций в составе российской сборной, а на гастролёрах там, где сядешь, там и слезешь.

"Статистические данные утверждают, что высококлассные защитники пробегают от 5 до 7 километров за игру. В этот пробег входят как оборонительная работа на своей половине поля, так и походы на стандарты в чужую штрафную площадку. Форварды пробегают от 7 до 10 километров за матч, причем в основном без мяча, а в поисках выгодной позиции для его приема и продолжения атаки. «Измерения дистанции, которую в среднем преодолевают полузащитники, показали, что числовое изображение общей длины их перемещения по полю составляет 9-12 километров. — Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/267024/skolko-futbolist-probegaet-za-match-interesnaya-statistika-nekotoryih-igrokov». Теперь представьте себе, сколько Дзюба пробежал километров, участвуя сразу в трёх турнирах, да ещё, и за довольно короткий промежуток времени. Если продолжать его и других гонять на уровне международных стандартов можно убить команду.

Зенит в связи свыше сказанным играл в несвойственной ему манере беспрерывного давления на ворота противника, а равномерно распределив обязанности игроков по месту. Матч ничего, в принципе, окончательно не решал. Достаточно выиграть в гостях со счётом 2:0 и можно добиться нужного результата, что Зениту, с учётом огромного количества созданных голевых моментов, вполне по плечу. Где играть во всю силу, а где нет, это дело тренера и ни нам его судить.

Несколько лестных слов о Брюгге, а они это вполне заслуживают. Как я уже писал в предыдущих статьях, самыми опасными атаками являются те, что продолжаются у кромки линии ворот с пасом вдоль них, на который не успевает среагировать вратарь и защитник, если не чувствует, что у него за спиной стоит нападающий команды противника.Так был забит первый гол, так был забит и второй. Особенность момента не в теории, известной любому ученику ФШМ, а в изюминке, которую использовали бельгийцы. Она заключается в том, что пас вдоль ворот делался не сразу, когда футболист добежал до линии ворот, а после того, как нападающий уже проник в штрафную площадку.

Отобрать мяч у современного игрока, будь то нападающий или защитник, без нарушения правил почти невозможно, а в штрафной опасно из-за неотвратимости пенальти. Защитники Зенита забыли об этом и пытались отобрать мяч, а надо было просто перекрыть зону, в которую можно было его послать. Кроме того, бельгийцы шутя решили проблему Дзюбы. Они перекрывали зону приёма мяча, играя на опережение и перехватывали 90 процентов пасов, адресованных ему. К недостаткам Зенита следует отнести отсутствие в команде скоростных нападающих, а полузащитники , по крайней мере в этом матче, проиграли все забеги защитникам гостей, часто находясь впереди их в выгодной ситуации.

Украшением матча стал феноменальный гол в ворота бельгийцев, забитый новобранцем Зенита, Ловреном. Такой гол можно считать лучшим из всех забитых в этом туре лиги чемпионов.

Я думаю, что к следующему матчу Зенит успеет подтянуть физику и просто задавит бельгийцев, выиграв у Брюгге в гостях со счётом 0:2 и больше.

Платон Расцветаев.