«Вольфсбергер» — ЦСКА: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:07

Вольфсбергер

«Вольфсбергер» уже не новичок в Лиге Европы – в прошлом сезоне команда уже выступала на групповом этапе турнира, где дала бой «Башакшехиру», «Роме» и «Боруссии» из Менхенгладбаха, но выйти из группы с пятью очками так и не сумела.

В нынешнем сезоне командой руководит Фердинанд Фельдхофер и следует отметить, что пока без особого успеха – после четырех туров клуб из Вольфсберга занимает лишь девятую строчку в таблице. Однако от шестого «Штурма» имеется отставание всего в три балла, так что выбраться из сложной ситуации еще вполне возможно.

На прошлой «Вольфсбергер» с трудом пробился в 1/8 Кубка Австрии – на своем поле в основное время он расписал ничью 2:2 с «Ридом», но в серии пенальти оказался сильнее.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

ЦСКА

ЦСКА очень достойно начал новый сезон – летом «армейцы» постарались усилиться, и эта работа приносит свои плоды. После 11-ти туров команда Виктора Гончаренко занимает третью строчку в таблице с 22 очками в активе, отставая от лидеров в лице «Спартака» и «Зенита» всего на два балла.

Борьба за путевку в Лигу Чемпионов ожидается ожесточенная – на вторую строчку также претендует еще и «Локомотив», у которого всего на один балл меньше, да и «Краснодар», уже вкусивший групповой этап Лиги Чемпионов, наверняка подтянется к лидерам.

В последнем туре ЦСКА уверенно обыграл в дерби «Динамо» — победа со счетом 3:1 стала уже седьмой в сезоне и второй кряду, что безусловно придаст уверенности команде перед стартом в Лиге Европы.

Статистика

Ни в одном из трех последних матчей «Вольфсбергер» не побеждал – два поражения и ничья

Только в одном из пяти последних матчей «Вольфсбергер» пропускал менее двух голов

В шести последних матчах ЦСКА добыл пять побед

Прогноз