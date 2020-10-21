Анонс матчей дня 22 октября от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:16

«Байер» — «Ницца»

«Байер» не лучшим образом начал сезон – свою первую победу в Бундеслиге «фармацевты» добыли лишь в четвертом туре. «Ницца» два последних матча в чемпионате выиграла и поднялась на четвертое место в таблице, но справятся ли французы и с «Байером»?

Прогноз на матч Байер – Ницца.

«Рапид» — «Арсенал»

«Рапид» не сумел пробиться в Лигу Чемпионов, но команда не отчаивается – в чемпионате Австрии клуб идет на втором месте. «Арсенал» сезона начал неплохо, добыв три победы в пяти турах Премьер-Лиги, но возьмут ли три очка «канониры» в Лиге Европы?

Прогноз на матч Рапид – Арсенал.

«Янг Бойз» — «Рома»

«Янг Бойз» не идеально начал сезон – в чемпионате Швейцарии команда добыла всего две победы в четырех турах. «Рома» прибавила в последнее время и на выходных разгромила со счетом 5:2 «Беневенто», добыв вторую победу кряду, но по силам ли «волкам» обыграть и «Янг Бойз»?

Прогноз на матч Янг Бойз – Рома.

«Брага» — АЕК

«Брага слабо начала сезон в чемпионате Португалии, но справилась с трудностями и два последних матча уверенно выиграла. АЕК в чемпионате Греции ошибается регулярно, два последних матча выиграть не смог, но продолжится ли эта серия в Лиге Европы?

Прогноз на матч Брага – АЕК .

„Лестер“ — „Заря“

„Лестер“ был очень хорош в первых матчах сезона, „лисы“ сотворили несколько сенсаций, но в последних встречах выглядели слабо. „Заря“ тоже не впечатляет в чемпионате Украины и в двух последних матчах не побеждала, но соберутся ли украинцы на бой с „Лестером“?

Прогноз на матч Лестер – Заря.