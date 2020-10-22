Анонс матчей дня 23 октября от сайта ВсеПроСпорт

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22 октября 2020, 19:37

«Астон Вилла» — «Лидс»

«Астон Вилла» продолжает удивлять на старте сезона и сейчас она уже вторая в таблице с четырьмя победами кряду. «Лидс» идет 10-м и в последних двух матчах он не побеждал, но сумеют ли гости создать проблемы неожиданному фавориту?

Прогноз на матч Астон Вилла – Лидс.

«Эльче» — «Валенсия»

«Валенсия» проваливает старт сезона и в шести матчах «летучие мыши» смогли добыть всего одну победу. «Эльче» также пока не впечатляет, но в прошлом туре «бело-зеленые» обыграли «Алавес», продлив серию без поражений до трех матчей, но справятся ли они с «Валенсией»?

Прогноз на матч Эльче – Валенсия.

«Ренн» — «Анже»

Несколько дней назад «Ренн» дебютировал в Лиге Чемпионов, но обыграть «Краснодар» не смог. «Анже» находится лишь на 11-м месте в таблице и не побеждает в двух последних матчах, но продлится ли эта серия в поединке с «Ренном»?

Прогноз на матч Ренн – Анже.

«Штутгарт» — «Кельн»

«Штутгарт» в последних матчах выглядит очень мощно – «швабы» обыграли в прошлом матче «Герту» и продлили серию без поражений до трех матчей. «Кельн» пока лишь 16-й в таблице и свой первый балл «козлы» добыли в прошлом туре, но по силам ли им отобрать очки у хозяев?

Прогноз на матч Штутгарт – Кельн.

«Сассуоло» — «Торино»

«Сассуоло» не старте сезона выглядит великолепно – «нероверди» с 10-ю очками вторые в таблице. «Торино» сыграл пока только три матча, но все их проиграл, оказавшись на последнем месте в таблице. Смогут ли гости сегодня удивить и набрать первые очки?

Прогноз на матч Сассуоло – Торино.