Анонс матчей 5-го тура немецкой бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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24 октября 2020, 00:15

«Бавария» — «Айнтрахт»

«Бавария» допустила всего одну ошибку на старте сезона, но она мешает пока ей подняться на первое место в таблице. «Айнтрахт» начал сезон неплохо и сейчас он четвертый в таблице. На протяжении четырех матчей «орлы» не проигрывают, но продлится ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт.

«Майнц» — «Боруссия» М

«Майнц» ужасно выглядит на старте сезона и пока он замыкает турнирную таблицу. «Боруссия» также пока без особого успеха играет в чемпионате и находится на 11-м месте в таблице. Сумеют ли «жеребята» найти в себе силы для победы над аутсайдером?

Прогноз на матч Майнц – Боруссия Менхенгладбах.

«Лейпциг» — «Герта»

«Лейпциг» отлично начал сезон и находится он в данный момент на первой строчке в таблице. «Герта» в трех последних матчах потерпела три поражения, но сумеет ли «старая дама» собраться на поединок с лидером?

Прогноз на матч Лейпциг – Герта.

«Унион» — «Фрайбург»

«Унион» в целом неплохо начал сезон и пока он находится на 10-м месте в таблице с пятью очками. «Фрайбург» выиграть смог всего один матч из четырех и находится на 12-м месте, но есть ли силы у «грифонов» для борьбы с «железными»?

Прогноз на матч Унион – Фрайбург.

«Боруссия» Дортмунд – «Шальке»

«Боруссия» выиграла три матча из четырех в чемпионате и пока находится на третьем месте в таблице. «Шальке» уже давно находится в кризисе и в четырех турах «горняки» добыли всего одно очко. Ждать ли легкой победы фаворита?

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Шальке.