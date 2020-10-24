Анонс матчей 7-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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24 октября 2020, 00:20

«Осасуна» — «Атлетик»

«Осасуна» в целом неплохо проводит сезон – после пяти туров она занимает 11-е место в таблице. «Атлетик» проваливает старт чемпионата и находится пока на 14-м месте. В прошлом туре баски смогли победить, но по силам ли им развить успех сегодня?

Прогноз на матч Осасуна – Атлетик.

«Севилья» — «Эйбар»

«Севилья» пока не показывает своей лучшей игры и после четырех матчей имеет в активе всего семь баллов. «эйбар» находится на 15-м месте в таблице, но в двух последних матчах «оружейники» не проигрывали, но хватит ли им сил на победу и сегодня?

Прогноз на матч Севилья – Эйбар.

«Атлетико» — «Бетис»

«Атлетико» не потерпело еще ни одного поражения на старте сезона, но и побед в активе «матрасников» всего две – сейчас они восьмые в таблице. «Бетис» находится на седьмом месте и в четырех последних матчах он трижды проиграл, но ждать ли провала «зеленых» и сегодня?

Прогноз на матч Атлетико – Бетис.