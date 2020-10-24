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Анонс матчей 6-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

24 октября 2020, 00:26

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сезон начал не лучшим образом, но в прошлом туре команда Пепа Гвардиолы смогла обыграть «Арсенал», а затем одержала победу над «Порту» в Лиге Чемпионов. «Вест Хэм» хорош в последнее время и не проигрывает на протяжении трех матчей, но ждать ли сенсации и сегодня?

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити.

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

«Фулхэм» после пяти туров замыкает турнирную таблицу, не имея в активе ни одной победы. «Кристал Пэлас» куда увереннее начал сезон и сейчас «орлы» в таблице 14-е, но в трех последних матчах не побеждали. Чьей серии придет конец?

Прогноз на матч Фулхэм – Кристал Пэлас.

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

«Ливерпуль» начал сезон с трех побед кряду, но сейчас команда Юргена Клоппа лишь третья в таблице – в двух последних матчах «красные» не побеждали. «Шеффилд Юнайтед» и вовсе еще не имеет ни одной победы, но в состоянии ли «клинки» на подвиг сегодня?

Прогноз на матч Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
24 октября в 08:22
Интересно будет
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