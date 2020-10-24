Анонс матчей 12-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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24 октября 2020, 00:32

«Динамо» — «Сочи»

«Динамо» не лучшим образом проводит сезон и находится лишь на восьмом месте в таблице. «Сочи» начал очень уверенно, но в последних матчах смотрится невыразительно, опустившись уже на шестое место. Кому сегодня будет суждено взять очки?

Прогноз на матч Динамо – Сочи.

«Зенит» — «Рубин»

«Зенит» находится в данный момент на первом месте в таблице, но от «Спартака» отрывается только за счет дополнительных показателей. «Рубин» пока лишь девятый и в последних двух матчах он не побеждал, но смогут ли казанцы прервать эту серию в поединке с лидером?

Прогноз на матч Зенит – Рубин.

«Локомотив» — «Ротор»

«Локомотив» выдал отличную серию в последнее время и поднялся на четвертое место в таблице. «Ротор» пока последний и еще не имеет в активе ни одной победы. Ждать ли очередного провала аутсайдера или сегодня случится сенсация?

Прогноз на матч Локомотив – Ротор.

«Краснодар» — «Спартак»

Центральный матч тура. «Спартак» второй в таблице и продолжает преследовать «Зенит» — в четырех последних матчах «красно-белые» не проигрывали. «Краснодар» провел тяжелый матч в Лиге Чемпионов, но найдут ли в себе силы «быки» на битву с принципиальным соперником?

Прогноз на матч Краснодар – Спартак.