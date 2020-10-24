«Барселона» — «Реал» Мадрид: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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24 октября 2020, 00:38

Барселона

Перед большим перерывом на коронавирус «Барселона» уверенно возглавляла турнирную таблицу Ла Лиги и, казалось, очередной титул в кармане, но несколько досадных ошибок и ничейных исходов на ровном месте свели на нет все достижения каталонского клуба.

Итогом выступления «сине-гранатовых» стали 25 побед и 86 забитых голов, что принесло звание вице-чемпиона Ла Лиги. Но — надежда умирает последней.

У поклонников «Барсы» оставался шанс на Лигу чемпионов. После победы во второй игре над «Наполи» в 1/8 финала до триумфа оставались считанные шаги. 14 августа фанаты команды пережили самые страшные в истории 90 минут матча четвертьфинала против мюнхенской «Баварии».

Уже к 7-йминуте злосчастного поединка счет в игре был 1:1, но то, что произошло дальше, не поддается никаким объяснениям. Итогом этой игры стал не только вылет из ЛЧ , но и крупнейшее в истории поражение на такой стадии самого престижного в Европе, да и в мире турнира.

После короткого трансферного окна хозяева остались в плюсе. Главным приобретением стал, безусловно, переход нового главного тренера Рональда Кумана, который 19 августа подписал контракт сроком на два года.

Испанию покинул Артур, который переехал в «Ювентус» за 72 миллиона, Нельсон Семедо отправился в «Вулверхэмптон» (30 млн), Марк Кукурелла отправился в «Хетафе» (10 млн). Покинул клуб Луис Суарес, которому надоело быть вторым номером — уругваец перешел в «Атлетико».

В состав подопечных Кумана приехал Миралем Пьянич из «Ювентуса» (60 миллионов), Тринкан из «Браги» (31 млн) и Серхио Дест из «Аякса» (21 млн). Старт нового первенства Примеры Месси и Ко начали с виктории над «Вильярреалом» (4:0) и «Сельтой» (3:0), после разошлись миром с «Севильей» (1:1).

В седьмом туре 26-кратный чемпион Испании на выезде не сумел справиться с «Хетафе» (0:1). Нельзя не отметить, что пока «молчит» Лионель Месси, на счету которого всего один гол и две результативные передачи.

Во вторник «Барселона» стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов, где не оставила никаких шансов венгерскому «Ференцварошу» (5:1), причем игра порадовала всеми футбольными красками – кроме шести забитых мячей, поклонники увидели два пенальти и, уже традиционное удаление Жерара Пике.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Альба и Фернандес, а также Тер Штеген и Умтити, у которого травмировано колено.

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Реал М

«Реал» ни разу в своей истории не покидал Ла Лигу и на сегодняшний день не имеет равных в стране по добытым медалям. Мадрид больше всех выигрывал турнир Примеры, причем в минувшем сезоне сделал это в 34-й раз и, самое главное, впервые после переезда Криштиану Роналду в «Ювентус».

На счету «галактикос» 19 Кубков Короля Испании и семь побед в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА . В прошлом году подопечные Зинедина Зидана показали чудеса выдержки и смогли дождаться несколько осечек в исполнении «Барселоны», что и позволило столичному клубу в итоге опередить своего самого главного конкурента в борьбе за главный титул Ла Лиги.

В последней игре сезона «белые» даже предоставили шанс «Леганесу» (2:2), но запаса прочности хватило для общего успеха. Показательным стали цифры пропущенных голов столичного клуба, который опередил по этому показателю даже «Атлетико» — 25 мячей. Линия атаки 70 раз отличилась, при этом лучшим снайпером в команде стал Карим Бензема (21 мяч).

Коронавирус серьезно ударил по финансовым возможностям многих ведущих клубов. Столичная команда не стала исключением из правил. Было принято решение разгрузить зарплатную нагрузку и команду покинули Хакими, который переехал в «Интер» за 40 миллионов евро, Серхио Регилон отправился в «Тоттенхэм» (30 млн), Такефуши Кубо в «Вильярреал» (2.5 млн).

Неожиданностью стала отправка в Лондон Гарета Бэйла, поиграть в Английской Премьер-Лиге на правах аренды. Общим итогом трансферной компании стали 98,5 миллионов евро, которыми пополнился бюджет чемпиона Испании.

К слову, минувший футбольный сезон мадридская команда завершала на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которому уступила с общим счетом 2:4. Новый групповой этап Зидан начал также неудачно – в первой игре только чудо помогло избежать разгрома от донецкого «Шахтера» (2:3), на что мало кто мог дать прогноз.

Пять туров нового сезона принесли новых лидеров – «Реал» одержал три победы и ничью, что принесло 10 очков и третью позицию в таблице. После викторий над «Бетисом» (3:2), «Вальядолидом» (1:0) и «Леванте» (2:0), гости потерпели домашнее поражение от «Кадиса» (0:1).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Азар, Диас, Карвахаль, Ордиосола и Эдегор. Не сыграет Серхио Рамос, у которого проблемы с коленом.

Статистика

«Барселона» выиграла 7 из 10 последних домашних матчей

«Реал» не смог выиграть в 3 из 5 последних выездных матчей

«Барселона» выиграла 4 из 8 последних очных матчей

«Реал» не выигрывал в гостевых очных поединках с 2017 года

«Барса» не проигрывает на протяжении шести последних домашних матчей

Последнее личное противостояние завершилось победой «Реала» Мадрид (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Барселона – Реал Мадрид.