«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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24 октября 2020, 00:40

Манчестер Юн

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер находится у руля клуба уже последние полтора года. За этот период «Манчестер Юнайтед» под его руководством переживал и взлеты, и провалы. Нынешний сезон манкунианцы начали нестабильно. Особенно досаждают проблемы в обороне. Очередной виток напряга между Сульшером и руководством «красных дьяволов» случился после громкой оплеухи от «Тоттенхэма», которому МЮ влетел дома со счетом 1:6.

Затем в чемпионате Англии наступило двухнедельное затишье, связанное с матчами сборных, а тренерский штаб получил возможность поработать над ошибками и навести порядок на последнем рубеже.

Похоже, время было использовано с пользой. В первом же после паузы матче «красные дьяволы» разгромили на выезде «Ньюкасл» со счетом 4:1. Несмотря на результат, победу «красные дьяволы» одержали с трудом, в очередной раз показав, что матчи против команд, которые строят игру строго от обороны, даются им с трудом. Вплоть до 86-й минуты на табло держался счет 1:1. Надо сказать, что примерно в таком ключе далась манкунианцам и вторая победа в чемпионате над «Брайтоном», когда додавить неуступчивых «чаек» удалось только на 90+10-й минуте благодаря реализованному пенальти.

Поэтому накануне выезда на матч к ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов мало кто верил в успех английского клуба. Тем не менее, подопечные Сульшера доказали, что парижане являются «фартовой» для норвежца командой, ведь именно после победы над ПСЖ руководство клуба утвердило его на пост главного тренера. И вот снова удача – победа 2:1.

Нельзя не отметить, что этот успех стал для «Манчестер Юнайтед» уже пятым кряду на выезде в нынешнем сезоне. Кроме матчей в чемпионате и еврокубке, «красные дьяволы» одержали победу в гостях также в Кубке Лиги над тем же «Брайтоном» (3:0) и «Лутоном» (3:0).

Дома же пока в графе набранных очков в АПЛ «ноль». Кроме вышеуказанного поражения от «Тоттенхэма» манкунианцы в стартовом для себя туре уступили также далеко не самому сильному «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

Таким образом, за четыре матча в нынешнем первенстве МЮ набрал только шесть очков и занимает в турнирной таблице чемпионата лишь 15-е место.

Кадровые потери у манкунианцев следующие. Из-за дисквалификации пропускает матч Антони Марсьяль. В лазарете клуба находятся Эрик Байи, Серхио Ромеро и Фил Джонс. Под вопросом Харри Магуайр, Мейсон Гринвуд, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани.

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Челси

Нынешний сезон «Челси» снова проводит под руководством Фрэнка Лэмпарда, который находится на посту клуба уже второй год. Начало тренерской карьеры для молодого наставника титулованного клуба получилось непростым, ведь был наложен бан на покупку игроков. Однако его срок закончился, и летом руководство было очень активно на трансферном рынке. Ряды клуба пополнили уже известные в футбольном мире бойцы – Вернер, Тьяго Силва, Хаверц, Бен Чилвел, Хаким Зиеш, а также вратарь Эдуард Менди.

Несмотря на приобретение голкипера «Ренна», пока что закрыть проблемную позицию в воротах он не сможет, так как залечивает травму. Из тех, кто есть в распоряжение – и Кепа Аррисабалага, и Вилли Кабальеро, регулярно допускают ляпы, которые заканчиваются голами. Неуверенная игра голкиперов придает нервозности и действиям защитной линии. Не пропускали «синие» в нынешнем чемпионате только от «Кристал Пэлас», которого разгромили дома со счетом 4:0.

В остальных поединках лондонский клуб неизменно пропускал, причем и от далеко не самых сильных соперников. И если два гола от «Ливерпуля» , которому «Челси» уступил 0:2, можно еще списать на класс соперника, то ничья с «Вест Бромвичем» (3:3) — это явная неудача. Надо отметить, что уже к 27-й минуте в этом поединке подопечные Лэмпарда «горели» 0:3, но все же нашли в себе силы сравнять счет во втором тайме.

В целом же на выезде «Челси» в Премьер-лиге заработал уже четыре очка. Кроме ничейного результата с «дроздами» в стартовом туре, команда сумела взять три полноценных очка в противостоянии с «Брайтоном», которому нанесла поражение 3:1.

О нестабильности лондонского клуба говорят и статистические показатели. В пяти турах «Челси» одержал две победы, дважды сыграл вничью и один матч проиграл. В сумме это принесло в клубную копилку восемь очков и позволило разместиться на промежуточном восьмом месте.

Потерь в составе лондонцев практически нет. В лазарете обосновался только Билли Гилмор, потеря которого не существенна. Под вопросом Маркос Алонсо, у которого конфликт с тренером

Статистика

«Манчестер Юнайтед» проиграл в нынешнем чемпионате оба домашних матча с общим счетом 2:9.

Безвыигрышная домашняя серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ насчитывает уже четыре поединка подряд.

«Манчестер Юнайтед» в среднем забивает за матч по 2.3 мяча, а пропускает по три.

В последних четырех встречах «красные дьяволы» пропускали в перовом тайме.

Прогноз «тотал больше 2.5» сыграл в четырех последних поединках МЮ .

В пяти из шести последних гостевых поединков в рамках Премьер-лиги «Челси» пропускал минимум два гола.

«Манчестер Юнайтед» в четырех из пяти предыдущих домашних встречах пропускал минимум дважды.

Ставка «обе забьют» сыграла в восьми из девяти последних гостевых встреч «Челси» в АПЛ .

В пяти последних матчах «красных дьяволов» на родной арене забивали обе команды.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал «пенсионерам» дома уже семь поединков подряд.

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Челси.