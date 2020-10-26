«Милан» — «Рома»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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26 октября 2020, 02:55

Милан

«Милан» на очень высоком уровне проводит нынешний сезон – команда Стефано Пиоли довольно неожиданно вырвалась в лидеры Серии А. Календарь для «россонери» получился на старте довольно простым – в первом туре им не составило труда обыграть «Болонью», затем пали поочередно новички элиты в лице «Кротоне» (2:0) и «Специи» (3:0).

Однако в четвертом туре «Милану» предстояло проверить свои силы на очень серьезном сопернике. В дерби с «Интером» «россонери» начали здорово, сумев до 16-й минуты забить дважды – отличился Златан Ибрагимович. Соперник ответил одним голом, но на большее его не хватило – победа со счетом 2:1 стала четвертой кряду для «Милана» в Серии А.

На прошлой неделе «Милан» провел первый матч на групповом этапе Лиги Европы – в гостях со счетом 3:1 удалось переиграть «Селтик», победа над одним из главных конкурентов в борьбе за выход из группы серьезно увеличила шансы «россонери» на успех.

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Рома

«Рома» на старте сезона выглядит вполне солидно, однако в первом туре была допущена серьезная ошибка при регистрации игроков, которая обернулась для римлян техническим поражением от «Вероны». После этой неудачи «волки» дома показали классный футбол против «Ювентуса», но смогли добыть лишь ничью 2:2, позволив сопернику отыграться.

Последние два матча в чемпионате команда Паулу Фонсеки провела классно – сначала удалось со счетом 1:0 обыграть в гостях «Удинезе», затем «Рома» не оставила ни единого шанса «Беневенто», разгромив соперника со счетом 5:2 на своем поле.

Еще одну победу «Рома» добыла в Лиге Европы на прошлой неделе – в гостях ей удалось вырвать три балла у «Янг Бойз», который открыл счет и в целом оказывал сопротивление, но проиграл 1:2 и позволил «волкам» оказаться на второй строчке в группе.

Статистика

«Милан» во всех турнирах в текущем сезоне провел семь матчей и ни в одном из них не проигрывал – шесть побед и ничья

В двух последних домашних матчах «Милан» обыгрывал «Рому»

Только в одном из четырех последних матчей «Рома» не пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Милан – Рома.