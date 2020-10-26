Анонс матчей дня 26 октября от сайта ВсеПроСпорт

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26 октября 2020, 02:56

ЦСКА – «Арсенал»

ЦСКА в последнее время серьезно прибавил в качестве футбола и выбрался на третье место в таблице. Сегодня «армейцы» могут подняться еще выше в таблице и обойти «Зенит», но для этого им нужна победа над «Арсеналом». Добьются ли своего хозяева?

Прогноз на матч ЦСКА – Арсенал.

«Леванте» — «Сельта»

«Леванте» невзрачно начал сезон и после пяти туров имеет в активе всего три очка. «Сельта» сыграла на матч больше, но находится всего на одну строчку выше в таблице с пятью баллами. Кому из аутсайдеров сегодня улыбнется удача?

Прогноз на матч Леванте – Сельта.

«Бернли» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» пока не впечатляет в чемпионате – «шпоры» находятся лишь на 11-м месте в таблице. «Бернли» и вовсе имеет один балл после четырех туров и с ним занимает 18-е место в таблице. Сумеет ли «Тоттенхэм» обыграть аутсайдера?

Прогноз на матч Бернли – Тоттенхэм.

«Брайтон» — «Вест Бромвич»

«Брайтон» пока не имеет особого успеха в чемпионате, занимает 16-е место в таблице с четырьмя баллами. «Вест Бромвич» находится на одну позицию ниже и не имеет в активе еще ни одной победы. Смогут ли «дрозды» прервать неудачную серию?

Прогноз на матч Брайтон – Вест Бромвич.

«Байер» — «Аугсбург»

«Байер» в четырех матчах чемпионата смог набрать всего шесть баллов, что пока не позволяет «фармацевтам» подняться выше 12-го места в таблице. «Аугсбург» идет девятым, но в последних дух матчах «фуггеры» не побеждали, но по силам ли им прервать эту серию сегодня?

Прогноз на матч Байер – Аугсбург.