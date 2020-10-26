«Локомотив» — «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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26 октября 2020, 14:53

Локомотив

«Локомотив» вполне достойно начал сезон – проблемы у команды Марко Николича определенные были, но преодолеть их пока удается. В Премьер-Лиге «железнодорожники» после 12-ти туров занимают четвертое место в таблице с 21-м очком в активе, отставая от лидера «Спартака» на шесть баллов.

Однако вряд ли «Локомотив» всерьез способен включиться в чемпионскую гонку, гораздо важнее для него оказаться в зоне Лиги Чемпионов, а второй «Зенит» имеет всего на три очка больше. Сравняться с ним «железнодорожники» имели все шансы в прошлом туре, но сенсационно проиграли дома «Ротору» 1:2, подарив сопернику первую победу в сезоне.

В первом матче Лиги Чемпионов «Локомотив» гостил в Австрии, где встречался с «Зальцбургом». В очень непростой борьбе вице-чемпион России добыл один балл, вырвав ничью 2:2 – этот результат позволил оказаться на втором месте в группе.

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Бавария

«Бавария» безупречно провела новый сезон и так же мощно начала новый, добавив в копилку еще два трофея в виде Суперкубка УЕФА и Суперкубка Германии. Однако несколько невыразительных поединков в Бундеслиге команда Ханса-Дитера Флика выдала, проиграв 1:4 «Хоффенхайму» и едва обыграв 4:3 «Герту», что моментально породило массу домыслов о возможном кризисе.

Все сомнения по поводу своей формы и амбиций «Бавария» подтвердила в следующих поединках, разгромив сперва в Бундеслиге 4:1 «Арминию». В Лиге Чемпионов под каток мюнхенского клуба попал «Атлетико» — отличающийся надежной обороной мадридский клуб получил на «Альянц Арене» четыре гола, не забив ни одного в ответ.

После этого «Бавария» разгромила со счетом 5:0 «Айнтрахт» в Бундеслиге, оформив таким образом шестую победу кряду во всех турнирах, однако на первую строчку вырваться не удалось – «Лейпциг» имеет на один балл больше.

Статистика

В двух последних матчах «Локомотив» не побеждал – ничья и поражение

«Бавария» выиграла шесть последних матчей во всех турнирах

В каждом из шести последних матчей «Бавария» забивала минимум три гола

Прогноз

Прогноз на матч Локомотив – Бавария.