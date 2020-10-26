Анонс матчей дня 27 октября от сайта ВсеПроСпорт

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26 октября 2020, 14:55

«Шахтер» — «Интер»

«Шахтер» стал одной из главных сенсаций первого тура Лиги Чемпионов – «горняки» в гостях смогли обыграть мадридский «Реал». «Интер» на своем поле не сумел переиграть «Боруссию» из Менхенгладбаха, но оступятся ли «нерадзурри» и сегодня?

Прогноз на матч Шахтер – Интер.

«Аталанта» — «Аякс»

«Аталанта» в первом туре сыграла великолепно, отгрузив четыре гола «Мидтьюлланду». «Аякс» дома проиграл «Ливерпулю», но затем в чемпионате отгрузил 13 голов «Венло». Сможет ли чемпион Нидерландов удивить итальянцев?

Прогноз на матч Аталанта – Аякс.

«Атлетико» — «Зальбург»

«Атлетико» в первом туре был разгромлен «Баварией» в гостях со счетом 0:4, что отправило «матрасников» на последнее место в группе. «Зальцбург» также сыграл неудачно, расписав ничью 2:2 с «Локомотивом». Кому сегодня улыбнется удача?

Прогноз на матч Атлетико – Зальцбург.

«Боруссия» Менхенгладбах – «Реал» Мадрид

«Боруссия» в первом туре сыграла классно – «жеребята» имели возможность обыграть «Интер», но позволили ему отыграться. «Реал» проиграл дома «Шахтеру», но в чемпионате Испании расправился с «Барселоной», но покорится ли «сливочным» и «Боруссия»?

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – «Реал» Мадрид.

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланд»

«Ливерпуль» в первом туре был не слишком убедителен, «Аякс» «красные» обыграли, но при этом показали не лучший футбол. «Мидтьюлланд» разгромно проиграл «Аталанте», но смогут ли датчане преподнести сюрприз фавориту сегодня?

Прогноз на матч Ливерпуль – Мидтьюлланд.

«Марсель» — «Манчестер Сити»

«Марсель» в первом туре проиграл «Олимпиакосу» и серьезно осложнил себе жизнь в группе. «Манчестер Сити» выиграл с трудом у «Порту», но в чемпионате вновь потерял очки. Смогут ли «горожане» добыть вторую победу в группе?

Прогноз на матч Марсель – Манчестер Сити.

«Порту» — «Олимпиакос»

«Порту» дал бой «Манчестер Сити» в первом туре, но в итоге проиграл. «Олимпиакос» с трудом, но выиграл у «Марселя», но по силам ли грекам добыть еще одну победу сегодня и всерьез включиться в борьбу за плей-офф?

Прогноз на матч Порту – Олимпиакос.