Анонс матчей дня 28 октября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:19

«Башакшехир» — ПСЖ

ПСЖ в первом туре встречался с «Манчестер Юнайтед» и потерпел фиаско, проиграв дома 1:2 сопернику. «Башакшехир» без шансов проиграл «Лейпцигу», показав не лучший футбол. Смогут ли парижане добыть победу над аутсайдером?

Прогноз на матч Башакшехир – ПСЖ .

«Брюгге» — «Лацио»

«Брюгге» в первом туре удивил «Зенит», обыграв его в России. «Лацио» также сотворил сенсацию, победив дортмундскую «Боруссию». Какой из команд сегодня улыбнется удача и поможет закрепиться на первом месте?

Прогноз на матч Брюгге – Лацио.

«Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг»

«Лейпциг» отлично начал сезон и сейчас является лидером Бундеслиги. В первом туре Лиги Чемпионов «быки» также добыли победу, но по силам ли им развить успех в поединке с «Манчестер Юнайтед»?

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лейпциг.

«Севилья» — «Ренн»

«Севилья» не может победить на протяжении четырех матчей как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов успеха пока испанцы не имеют. «Ренн» также не выигрывал в трех последних матчах, но прервется ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Севилья – Ренн.

«Ференцварош» — «Динамо» Киев

«Ференцварош» в первом туре был разгромлен 1:5 в гостях «Барселоной». «Динамо» также потерпело поражение 0:2 от «Ювентуса» и не показало качественного футбола. Какой из команд суждено будет победить?

Прогноз на матч Ференцварош – Динамо Киев.

«Ювентус» — «Барселона»

«Ювентус» в первом туре показал отличный футбол, расправившись с «Динамо», но в Серии А «старая синьора» пока не впечатляет. «Барселона» проиграла «Реалу» в Эль-Класико, но удастся ли «сине-гранатовым» исправиться сегодня?

Прогноз на матч Ювентус – Барселона.