Анонс матчей дня 28 октября от сайта ВсеПроСпорт

«Башакшехир» — ПСЖ
ПСЖ в первом туре встречался с «Манчестер Юнайтед» и потерпел фиаско, проиграв дома 1:2 сопернику. «Башакшехир» без шансов проиграл «Лейпцигу», показав не лучший футбол. Смогут ли парижане добыть победу над аутсайдером?
Прогноз на матч Башакшехир – ПСЖ.
«Брюгге» — «Лацио»
«Брюгге» в первом туре удивил «Зенит», обыграв его в России. «Лацио» также сотворил сенсацию, победив дортмундскую «Боруссию». Какой из команд сегодня улыбнется удача и поможет закрепиться на первом месте?
Прогноз на матч Брюгге – Лацио.
«Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг»
«Лейпциг» отлично начал сезон и сейчас является лидером Бундеслиги. В первом туре Лиги Чемпионов «быки» также добыли победу, но по силам ли им развить успех в поединке с «Манчестер Юнайтед»?
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лейпциг.
«Севилья» — «Ренн»
«Севилья» не может победить на протяжении четырех матчей как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов успеха пока испанцы не имеют. «Ренн» также не выигрывал в трех последних матчах, но прервется ли эта серия сегодня?
Прогноз на матч Севилья – Ренн.
«Ференцварош» — «Динамо» Киев
«Ференцварош» в первом туре был разгромлен 1:5 в гостях «Барселоной». «Динамо» также потерпело поражение 0:2 от «Ювентуса» и не показало качественного футбола. Какой из команд суждено будет победить?
Прогноз на матч Ференцварош – Динамо Киев.
«Ювентус» в первом туре показал отличный футбол, расправившись с «Динамо», но в Серии А «старая синьора» пока не впечатляет. «Барселона» проиграла «Реалу» в Эль-Класико, но удастся ли «сине-гранатовым» исправиться сегодня?