«Краснодар» — «Челси»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:28

Краснодар

«Краснодар» имеет серьезные проблемы в Премьер-Лиге – команда Мурада Мусаева явно делает ставку на завоевание путевки в Лигу Чемпионов по итогам сезона, но пока находится лишь на восьмой строчке в таблице. От второй строчки «быки» отстали уже на семь баллов, отыграть которые будет крайне непросто.

Такого размера гандикап в прошлом туре – на своем поле «Краснодар» встречался со «Спартаком» и очков взять не сумел. Потеря ряда ключевых игроков сказалась на игре команды и уже в первом тайме «Спартак» отметился двумя голами. В итоге «Краснодар» потерпел поражение 1:3 и обрушился с гневом на арбитра, который вряд ли можно назвать обоснованным.

Однако, определенные достижения у «Краснодара» в текущем сезоне есть – впервые в истории ему удалось выйти в групповой раунд Лиги Чемпионов. Более того – в первом туре «быки» смогли добыть историческое очко, расписав ничью 1:1 в гостях с «Ренном».

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Челси

Для «Челси» текущий сезон также начался ужасно – команда Фрэнка Лэмпарда летом солидно закупилась на трансферном рынке, но в Премьер-Лиге после шести туров клуб занимает лишь 10-ю строчку в таблице. От зоны Лиги Чемпионов «пенсионеры» отстают на три очка, так что в целом ситуация не стала еще для них катастрофой.

Однако в последнее время «Челси» имеет проблемы с результатами – в последних шести матчах во всех турнирах «пенсионеры» добыли лишь одну победу. В прошлом туре Премьер-Лиги «Челси» выстоял в гостях против «Манчестер Юнайтед», расписав нулевую ничью.

Точно с таким же счетом завершился и матч с «Севильей» в первом туре Лиги Чемпионов – учитывая, что играл «Челси» дома, вряд ли этот результат команда может занести себе в актив.

Статистика

В шести последних матчах «Челси» добыл всего одну победу

Только в одном из четырех выездных матчей текущего сезона «Челси» не пропускал

В четырех последних домашних матчах «Краснодар» добыл три победы

Прогноз

Прогноз на матч Краснодар – Челси.