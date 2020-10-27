«Боруссия» Дортмунд — «Зенит»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1603816215

вчера, 19:30

Боруссия Д

«Боруссия» в целом очень солидно начала сезон в Бундеслиге – команда Люсьена Фавра после пяти туров имеет в активе 12 баллов. Единственной ошибкой «шмелей» в рамках национального чемпионата стал поединок с «Аугсбургом» во втором туре, проигранный 0:2 в гостях. В последнем матче «Боруссия» не оставила ни единого шанса «Шальке» — победа со счетом 3:0 помогла команде подняться на третье место в таблице.

В Лиге Чемпионов продемонстрировать весь свой потенциал «Боруссия» не сумела – поездка в Рим обернулась для нее полным фиаско. Имеющий серьезные проблемы на старте сезона «Лацио» не оставил вице-чемпиону Германии ни единого шанса – поражение со счетом 1:3 отправило «Боруссию» на последнее место в группе, откуда сегодня она наверняка будет стремиться вырваться.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Зенит

«Зенит» до последнего времени очень солидно смотрелся в Премьер-Лиге – команда Сергея Семака время от времени допускала незначительные ошибки, но лидерство в своих руках удерживала. Стабильная на тот момент ситуация пошатнулась в Москве – в 10-м туре «Зенит» не сумел обыграть своего главного преследователя в лице «Спартака», позволив ему отыграться.

Затем чемпион России обыграл 3:1 «Сочи», и казалось, что к старту группового этапа Лиги Чемпионов команда готова великолепно. Все эти домыслы в пух и прах разбил ослабленный потерей ключевых игроков «Брюгге» — в Санкт-Петербурге бельгийцы неожиданно победили 2:1, и по игре аутсайдерами явно не смотрелись.

После этой неудачи Семак провел ротацию, и в домашнем матче с «Рубином» «Зенит» ждала очередная неудача. Открыли счет «сине-бело-голубые», но в итоге казанцы не только отыгрались, но и вырвали победу, отбросив «Зенит» на третье место в таблице.

Статистика

В четырех последних матчах «Боруссия» добыла три победы

Все три домашних матча текущего сезона «Боруссия» выиграла с общим счетом 10:0

«Зенит» проиграл два последних домашних матча

В пяти последних матчах Лиги Чемпионов «Зенит» потерпел четыре поражения

Прогноз

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Зенит.