«Аталанту» спас Сапата, а мы хотим, чтоб Миранчук. Бергамасков лихорадит и в ЛЧ, Алексей смотрит со скамейки

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сегодня, 09:13

«Соккер.ру» о боевой ничьей в Бергамо.

После шикарного гола датскому «Мидтьюлланду» и заслуженных комплиментов в свой адрес, Алексей Миранчук мог рассчитывать на выход и в следующих встречах. Пусть не в стартовом составе, но и не на десять минут. Но в прошлую субботу российский полузащитник просидел всю встречу с «Сампдорией» на скамейке запасных. Бергамаски тогда проиграли 1:3, чем осложнили своё положение. Два проигрыша после блестящего старта.

Когда Антон Миранчук забивал «Баварии» в Москве, игроки «Аталанты» получали последние наставления от Гасперини на игру с «Аяксом». Алексей Миранчук знал, что снова начнёт встречу на лавочке. На место в стартовом составе он пока не рассчитывает. При этом Алексей мог надеяться на появление во втором тайме при любом сценарии встречи с «Аяксом». А этот самый сценарий складывался неблагоприятно для «богини».

Неподалёку от Миранчука на лавочке разместился Пьерлуиджи Голлини, и его появление в заявке не могло не обрадовать болельщиков. Один из вратарей сборной Италии залечил свои кресты и возможно скоро появится в основе. Нельзя сказать, что Марко Спортьелло неудачно замещает коллегу. Но разница всё же чувствуется. Надо сказать, что Голлини всё же не рвал те самые связки в колене, а лишь повредил их. Поэтому лечение оказалось консервативным, а срок восстановления относительно коротким, — немногим более двух месяцев. Для тех, кто забыл, Голлини получил травму в августе, неудачно столкнувшись с собственным защитником.

«Аталанта», как обычно, мощно начала встречу. С первых минут у ворот «Аякса» стало тепло, даже жарко. Андре Онана несколько раз отвёл угрозу. Один раз ошибся, товарищи помогли. Три игрока «Аякса» получили карточки. Но ставка на быстрый гол не сработала. И вот уже «Аякс», который напился крови несчастного «Венло», перехватил инициативу. И к такому повороту «богиня» оказалась не готова. Робин Госенс привёз пенальти не в самой сложной ситуации, — сыграл высоко поднятой ногой и угодил в Лассину Траоре. Душан Тадич спокойно исполнил приговор арбитра Дамира Скомины.

Отыграться с ходу не получилось, хотя возможность была. Марио Пашалич не дотянулся до прострела Ханса Хатебура. И тут главный сокрушитель «Венло» юный Траоре в падении затолкал второй мяч в ворота бергамасков. Настроение у «богини» резко упало, и первый тайм она явно доигрывала. Гости же намеревались снять все вопросы до перерыва. Но «Аталанта», даром что не обладает особой прочностью тылов, всё же не «Херенвен» и тем более не «Венло», чтобы позволить «Аяксу» забить столько, сколько он хочет.

Но все же 0:2 после первого тайма — это если не катастрофа, то её предвестник. Ожидалось, что Гасперини пойдёт на радикальные меры по спасению. Произведёт замену, а то и две, благо регламент позволяет. Кандидатов на уход было немало. В их число можно было отнести и капитана Алехандро Гомеса. Папу отчего-то потерялся на поле. Но ни Миранчук, ни кто-то другой на поле не вышли. «Аталанта» начала второй тайм тем же составом, что и первый.

После перерыва на поле «Гевисс Стэдиум» снова стало жарко. Йосип Иличич красиво исполнил штрафной, Онана не без труда отразил мяч. Защитник Пер Схюрс забрёл в чужую штрафную хозяев и бездарно распорядился мячом при выходе один на один со Спортьелло. Тройка игроков «Аталанты», среди которых был замечен Руслан Малиновский, но не оказалось Миранчука, отправилась разминаться. Тем временем проснулся Папу, сделавший безо всяких помех навес в штрафную. А там уже никто не пытался помешать Дувану Сапате пробить с близкого расстояния.

Легко пропустив два мяча в первом тайме, «Аталанта» столь же легко их отыграла. Пашалич протащил мяч, причём, не передерживая его, а потом отдал Сапате. А Дуван вколотил его в сетку, не сближаясь с Онаной — 2:2. Потом гости могли отблагодарить систему VAR , которая не нашла криминала в попадании мяча в руку Николаса Тальяфико. Онана отразил тяжёлый удар Пашалича. «Аякс» зашатался, но не упал. Самое время провести замены и дожать соперника. Но Гасперини не спешил. В отличие от Эрика Тен Хага, который бросил в бой Квинси Промеса. Бывший спартаковец должен был усилить атаку. Но скорее он разгрузил оборону, ибо с его выходом мяч стал чаще держаться у гостей.

И тут наконец-то раскошелился Гасперини. Сразу две замены на 78-й минуте. Уставшие Папу и Иличич покинули поле, а в игру вошли Луис Муриэль и Руслан Малиновский. А Миранчук на скамейке. Алексей уже понял, что в этот вечер ему не суждено повторить достижение брата. Второй выход на поле откладывается, как минимум, до субботы, когда «богиня» отправится в гости к «Кротоне». Там возможна ротация, и российский полузащитник вправе рассчитывать на солидный кусок игрового времени. А потом может и с «Ливерпулем» выпустят.

Малиновский довольно живо вошёл в игру. Угроза воротам «Аякса» исходила по большей части от украинца, но ни один из трёх ударов Руслана цели не достиг. Сам футболист успел заработать жёлтую карточку. Но голов больше не было. Ничья 2:2, которая больше устроила бергамасков, о чём несложно догадаться, заглянув в таблицу.

Нас, конечно же, огорчило, что Алексей Миранчук после яркого дебюта просидел все 90 минут в запасе. Но драматизировать ситуацию не стоит. Во-первых, ни о каком зажиме нашего легионера речь не идёт. Алексей пока восстанавливается от травмы, и в штабе «Аталанты» знают, сколько времени он должен играть. Опасности рецидива никто не отменял. Во-вторых, Гасперини несколько раз отмечал нашего футболиста и заинтересован в нём. В третьих, сезон длинный и большая часть его ещё впереди. Успеет ещё проявить себя.