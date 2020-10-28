Чемпионшип. 8 тур. Матчи вторника. 27.10.20

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вчера, 11:40

УИКОМБ 1 : 1 УОТФОРД

Перед игрой главный тренер Уикомба несмотря на отсутствие набранных очков не терял уверенности, что его команда не вылетит из Чемпионшипа, если продолжит действовать так же, как в последних играх. Справедливости ради следует сказать, что Уикомб проиграл последние три игры с разницей всего в один мяч. В матче прошлого тура против Норвича, еще недавно игравшего в Премьер-Лиге, решающий мяч влетел в ворота Уикомба на последних минутах со штрафного.

Владимир Илич по сравнению с игрой прошлого тура с Борнмутом сделал в стартовом составе четыре замены: вместо Гарнера, Чалобы, Нгакия и Перицы вышли Жоао Педро, забивший уже три мяча в этом сезоне, Кина, Капу, чей переход в Валенсию так и не состоялся и Фемениа.

Весь первый тайм, несмотря на статус соперника и его положение в турнирной таблице, Уикомб отважно сражался, прессинговал, смело шел в единоборства. И создавал моменты у чужих ворот, Приз лучшему игроку матчу достался Бену Фостеру по праву. Но, пожалуй, самый верный, как казалось, шанс упустил Акинфенва: Стив Кашкет принял мяч в штрафной в левом полуфланге, обыграл двоих защитников и выдал капитану отличный, аккуратный пас низом вдоль ворот. Но мяч после удара чернокожего гиганта ушел выше перекладины.

Во втором тайме сразу после перерыва Уотфорд стал действовать инициативнее, постарался взять мяч под контроль и более высокий класс команды сказался. Обиднее всего для Уикомба было пропустить, не реализовав два хороших момента незадолго до этого. Счет открыл Исмаила Сарр на 52 минуте, пробив головой после удобного навеса Кико Фемениа с правого фланга. Любопытно, что в предыдущей игре против Борнмута, сам Исмаила Сарр отдал голевой пас на Стипе Пелицу, тоже прострелив с правого фланга. Только низом.

Возможно, Уотфорд после этого немного расслабился, если это слово вообще уместно применять к командам Чемпионшипа, а вот Уикомб и не думал сдаваться. На 66 минуте защитник Антони Стюарт забил с углового. Опередив опекуна, он превратил шикарную подачу Джо Джейкобсона с угла поля в гол.

После этого шла напряженная игра, моменты возникали и у тех ворот, и у других, но вратари играли надежно. Причем у Бена Фостера работы было не меньше. На 85 минуте Акинфенва был заменен. А в компенсированное время Уикомб забил второй гол! И опять с углового. Очередная выверенная подача Джейкобсона, Фостер в борьбе с защитником неудачно поставил руку и мяч залетел в ворота. Но этот гол был отменен. Судьи посчитали, что Фостера блокировал игрок Уикомба. Нужно поздравить Уикомб с первым набранным очком в Чемпионшипе! Это историческое событие! Лиха беда начало.

Гарет Эйнсворт, тренер Уикомба:

Считаю, мы великолепно сыграли сегодня. Считаю, что мы играли лучше Норвича в прошлом туре. Мы доказали, что можем соперничать на этом уровне. Это важно. Действительно важно для меня. Считаю, что сегодня победы добились мы. Мы играли лучше. Когда бывший вратарь сборной Англии признается лучшим игроком матча, это много говорит о нашей команде. По-настоящему горжусь своими игроками сегодня. Мы могли забить еще пару голов.

Мы много рассуждали о значении Адебайо для игры команды. Он доказал, как много он значит для команды сегодня? Он расстроен, что не удалось забить?

Сложно даже выразить словами, как много пользы он приносит команде. Не только с точки зрения футбола, или просто как крупный парень, на которого все смотрят, но с точки зрения мотивации, того, как он объединяет команду с самого первого дня. Он был великолепен. Да подвела реализация, но мы работаем над этим. Он сыграл больше, чем мы планировали, но был фантастически полезен. Он настоящий лидер. Настоящий воин. Я горжусь им. Говорят, что судейские решения принимаются не в нашу пользу, потому что мы не большой клуб, но мне кажется, нам просто не везет. Надеюсь, после сегодняшней игры понятно, что с нами никому легко не будет. Мы хотим, чтобы все, кто к нам приезжает знали об этом. Возможно, теперь к нам станут относиться серьезнее.

Владимир Ивич, тренер Уотфорда

Результат сегодня такой же, как и в прошлом туре в выходные.

«Да, но две эти игры складывались по-разному. Сегодня мы не заслуживали победы. Наш соперник имел больше шансов забить. Мы знали, в какой футбол они играют — это длинные передачи вперед, подборы, вертикальная игра, но мы не смогли ничего этому противопоставить и испытывали проблемы с первой до последней минуты. В те отрезки, когда мы начинали играть правильно, правильно выбирать позицию, чтобы продвигать мяч вперед, нам удавалось получать преимущество, но этого оказалось недостаточно для победы.

Тот факт, что голкипер вашей команды получил приз лучшему игроку матча сегодня, говорит ли это о тех трудностях, с которым вам пришлось столкнуться?

Да, совершенно верно. Я уже сказал, что у нашего соперника были отличные моменты. Если посмотреть на то, как складывалась игра, мы должны быть довольны, что набрали одно очко сегодня.

БАРНСЛИ 3:0 КПР

Игроки КПР сделали все возможное, чтобы облегчить дебют новому тренеру Барнсли Валерьену Исмаэлю. Французский специалист подписал несколько дней назад 3-летний контракт. На 26 минуте Роберт Дикки заработал удаление и пенальти, который реализовал Вудроу, а на 64 минуте защитник Йоанн Барбе забил гол в свои ворота. За Барнсли отличился на 37 минуте Конор Чаплин, сделавший в прошлом сезоне в матче с КПР хет-трик.

БРЕНТФОРД 1-1 НОРВИЧ

Норвич в конце матча добыл ничью на новом стадионе Брентфорда „Коммьюнити Стэдиум“. На этот раз гол Айвана Тони не стал победным, счет сравнял Кенни МакЛин. Мяч после его удара рикошетом влетел в ворота.

СУОНСИ 2-0 СТОУК

Голы Джея Фултона и Кейси Палмера позволили команде Стива Купера одержать вполне уверенную победу на „Либерти Стэдиум“ и временно выйти на второе место

МИДДЛСБОРО 2-0 КОВЕНТРИ

Боро выиграл гораздо меньше матчей, чем хотелось бы, но сегодня одержать победу удалось. Помогли голы Бритта Ассомбалонга и Диеда Спенса.

БЛЭКБЕРН 2-4 РЕДИНГ

Эта победа позволила Редингу оторваться от ближайшего преследователя на 7 очков и уверенно расположиться на вершине таблицы.