Анонс матчей дня 29 октября от сайта ВсеПроСпорт

1603897201

вчера, 18:00

«Фейеноорд» — «Вольфсбергер»

«Фейеноорд» в последних матчах не побеждает – дважды в чемпионате команда Дика Адвоката теряла очки и не смогла обыграть «Динамо» в Лиге Европы. Сумеют ли голландцы прервать эту серию в поединке против кризисного «Вольфсбергера»?

Прогноз на матч Фейеноорд – Вольфсбергер.

АЕК – «Лестер»

«Лестер» отлично провел два последних матча – сначала «лисы» расправились с «Зарей», затем в чемпионате обыграли «Арсенал». АЕК потерпел крупное поражение в поединке против «Браги», но сумеют ли греки реабилитироваться сегодня?

Прогноз на матч АЕК – Лестер.

«Заря» — «Брага»

«Заря» проиграла в первом туре крупно «Лестеру», практически не оказав сопротивления. «Брага» дома отгрузила три гола АЕКу, затем уверенно победила в чемпионате. Смогут ли «оружейники» взять еще три очка и закрепиться в лидерах группы?

Прогноз на матч Заря – Брага.

«Гент» — «Хоффенхайм»

«Гент» проваливает сезон – в первом туре он проиграл «Словану», в чемпионате оказался слабее «Генка». «Хоффенхайм» обыграл «Црвену Звезду» в первом туре, но не смог обыграть в гостях «Вердер» в Бундеслиге. Сумеют ли бельгийцы прервать неудачную серию сегодня?

Прогноз на матч Гент – Хоффенхайм.