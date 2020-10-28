ЦСКА — «Динамо» Загреб: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:04

ЦСКА

ЦСКА проводит вполне достойно нынешний сезон – в Премьер-Лиге команда Виктора Гончаренко включилась в чемпионскую гонку. После 12-ти туров «армейцы» находятся на втором месте в таблице с 25 очками, проигрывая лидеру «Спартаку» всего два балла. «Зенит» отстает всего на один балл, да и «Локомотив» с 21 очком еще явно не отказался от претензий на лидерство.

После поражения 0:1 в дерби от «Локомотива» в девятом туре ЦСКА не упал духом и выдал великолепную серию. В следующих матчах «армейцами» были обыграны «Урал» (2:0) и «Динамо» (3:1). В последнем туре «армейцы» показали классный футбол и выдали один из лучших матчей в сезоне, разгромив дома со счетом 5:1 «Арсенал».

В первом туре Лиги Европы ЦСКА победы добиться не удалось – в противостоянии с «Вольфсбергером» «армейцы» открыли счет, но в итоге победу удержать не смогли, расписав ничью 1:1 с соперником в Австрии.

Динамо Зг

«Динамо» явно рассчитывало оказаться в групповом этапе Лиги Чемпионов, но команда Зорана Мамича не смогла пройти «Ференцварош». В чемпионате Хорватии «синие» традиционно являются одним из главных претендентов на титул – после восьми туров они возглавляют турнирную таблицу с 22 очками в активе, опережая вторую «Горицу» на шесть баллов.

В первом туре Лиги Европы «Динамо» дома принимало «Фейеноорд» и не смогло взять три очка. Несмотря на то, что голландцы в концовке встречи остались в меньшинстве, завладеть инициативой не удалось – нулевая ничья наверняка устроила обе команды. После этого «Динамо» со счетом 2:0 обыграло в гостях «Шибеник», продлив серию без поражений до семи матчей.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей ЦСКА не проигрывал – три победы и две ничьи

В четырех последних домашних матчах ЦСКА добыл три победы

Дважды в текущем сезоне «динамо» играло в гостях в еврокубках и ни в одном из этих матчей победы добиться не удалось – ничья и поражение

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