Чемпионшип. 8 тур. Матчи среды. 28.10.20

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сегодня, 11:39

ЛУТОН 1 : 1 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ

Возвращение Натана Джонса на пост главного тренера в конце прошлого сезона позволило Лутону спастись от вылета. Валлийский специалист в короткие сроки перестроил схему так, чтобы, сразу после отбора мяча игроки команды имели адресатов для быстрых контратак, а также улучшил игру в обороне. При нем команда стала обороняться компактнее и надежнее. Всезнающая статистика соврать не дает: если до назначения Джонса команда пропустила 71 гол в 37 играх, то при нем в прошлом сезоне 11 голов (из них 5 в одном матче против Рединга) в 10 играх, а в этом сезоне 6 голов в 7 играх.

Ноттингем Форест при новом тренере еще не проигрывал, но вряд ли можно было назвать лесников фаворитом этой игры. Команда провалила концовку прошлого сезона, обидно не попав в плей-офф. Поражение дома от «Сток Сити» в последнем туре со счетом 1:4 привело к вылету из первой шестёрки по разнице мячей. Вполне вероятно, что на команду, которая была на ходу, повлияла пауза, введенная из-за карантина. Начало нынешнего сезона также не задалось. А так как в руководстве Ноттингема не самые терпеливые люди, судьба Сабри Лямуши после поражений в первых четырех играх сезона была предрешена. На смену ему пришел Крис Хьютон, выводивший в Премьер-Лигу Ньюкасл и Брайтон. Опыт и квалификация Криса Хьютона не подвергаются сомнению, цель (выход в Премьер-Лигу) понятна, но цифры говорят сами за себя. У лесников более 30 игроков в главной команде (4 левых защитника!), многих из которых покупали при прошлом тренере, а сам Хьютон стал 13 по счету тренером с 2011 года.

Отличной новостью для Лутона стало возвращение в состав их лучшего нападающего Джеймса Коллинза, сдавшего в начале прошлой неделе положительный тест на коронавирус. В стартовом составе Ноттингема вышел Антони Кнокаарт, ставший первым приобретением при новом тренере.

Поначалу Форест отдал мяч хозяевам, зная, что Лутон не стремиться долго владеть мячом, а предпочитает играть на контратаках. Отдав мяч, футболисты гостей начинали прессинговать соперника, вынуждая того ошибиться. Лутон старался играть аккуратно и не рисковать. Было видно, что умение контролировать мяч не стало пока их козырем. При первой возможности хозяева старались атаковать левым флангом. После одного из прострелов слева Коллинз бил из штрафной, мяч попал в руку защитнику, отскочив от корпуса. Пенальти назначен не был. Когда приходилось обороняться Лутон действовал дисциплинированно, перекрывая все пути в штрафную, подстраховка работала надежно. Правда вратарь Лутона Слуга не всегда удачно играл ногами, но заставил забыть об этом на 20 минуте, когда прервал опасный выход Фореста по правому полуфлангу: он смело бросился вперед, опередил нападающего и руками прервал пас в штрафную.

В такой игре на помощь должны были прийти стандарты. И они пришли.

На 21 первой минуте Лутон забил с углового. После подачи с угла поля в штрафной возникла суматоха вынести мяч гости не смогли, и Глен Рей забил гол несильным ударом низом в угол.

Забив, Лутон с удовольствием закрылся на своей половине. Ноттингем пытался искать пути к воротам, но моментов не было. Борьба в основном шла в центре поля. В одном из многочисленных единоборств греческий защитник Иоанну опасно сыграл, пытаясь выбить мяч у соперника и получил красную карточку. На перерыв Ноттингем ушел в меньшинстве, уступая в счете.

Потеряв одного игрока Форресту стало труднее прессинговать, защитники Лутона не испытывали давления при розыгрыше мяча, но не очень понимали, что делать в позиционном нападении.

Игра шла в неспешном темпе, временами Лутон оставлял за линией мяча 11 человек.

Но совсем отдавать мяч гостям было неправильно. Лутон подвела потеря концентрации. Переводами мяча с фланга на фланг игрокам Фореста удалось запутать защиту хозяев и на 64 минуте после навеса справа мяч попал в голову Глена Рея, который боролся в штрафной с соперником и потерял мяч из вида, и залетел в ворота Лутона.

Проигрывать в большинстве было обидно и Лутон активизировался. Но хозяевам не хватало изобретательности, а гостям изобретательности и одного игрока.

В итоге, Лутон упустил победу в большинстве, а Крис Хьютон остался непобежденным.

БИРМИНГЕМ 2 : 1 ХАДДЕРСФИЛД

Когда Исаак Мбенза на 85 минуте сравнял счет потрясающим ударом со штрафного, показалось, что Хаддерсфилд увезет со стадиона Сэйнт Андрюз ничью. Но вышедший на замену Лукаш Юткевич забил победный гол в конце игры и помог Бирмингему Айтора Каранки завоевать вторую домашнюю победу в сезоне. А гол Гари Гарднера на 27 минуте прервал 322-минутную сухую серию Бирмингема.

БОРНМУТ 1 : 0 БРИСТОЛЬ СИТИ

Любопытная деталь: оба нынешних главных тренера ранее работали в своих клубах ассистентами. Джейсон Тиндалл был помощником у Эдди Хау в Борнмуте, а Дин Холден ассистировал Ли Джонсону в Бристоль Сити. Борнмут поднялся на второе место в Чемпионшипе после того, как вышедший на замену Арнаут Данжума технично реализовал свой момент за 10 минут до конца игры. Данжума забил свой третий гол в сезоне и это случилось спустя всего шесть минут после его выхода на поле.

ДЕРБИ 1 : 1 КАРДИФФ

Дерби не удалось прервать безвыигрышную серию на Прайд Парк. Кифер Мур ударом с близкого расстояния за 13 минут до конца игры лишил Дерби первой победы в сезоне, к которой хозяева были близки после того, как Мартин Вагхорн очередным роскошным ударом со штрафного открыл счет.

ПРЕСТОН 0 : 2 МИЛЛУОЛЛ

Миллуолл одержал заслуженную победу на Престоном благодаря голу Кеннета Зохоре и пенальти, реализованного в конце игры Джедом Уоллесом. Хозяева проиграли в этом сезоне все четыре матча на домашнем стадионе Дипдэйл и не забили ни одного гола.

РОТЕРХЭМ 3 : 0 ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ

Шеффилд Уэнсдей потерпел третье поражение подряд в Чемпионшипе. Игра завершилась победой Ротерхэма 3-0, а Джейми Линсдей сделал дубль в первом тайме.

Исход игры стал ясен уже к перерыву, Уэнсдей остался вдесятером и проигрывал 0:3.

Спустя четыре минуты с начала игры судье Джарреду Гиллету сообщили о появлении над стадионом неопознанного дрона, и он увел футболистов с поля из соображений безопасности.