Анонс матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:45

«Айнтрахт» — «Вердер»

«Вердер» удачно проводит сезон и находится на седьмой строчке в таблице, не проигрывая в последних четырех матчах. «Айнтрахт» находится на восьмом месте, но в двух последних матчах «орлы» не побеждали. Продолжат ли брать очки «музыканты»?

Прогноз на матч Айнтрахт – Вердер.

«Арминия» — «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» вполне солидно начала сезон в Бундеслиге – «шмели» третьи после пяти туров и лишь на одно очко отстают от лидера «Лейпцига». «Арминия» проиграла три последних матча, но воспользуется ли кризисом соперника фаворит?

Прогноз на матч Арминия – Боруссия Дортмунд.

«Аугсбург» — «Майнц»

«Аугсбург» стартовал с двух побед кряду, но в последних трех матчах сыграл менее уверенно. «Майнц» и вовсе замыкает турнирную таблицу после пяти туров, не имея ни одного очка. Смогут ли «карнавальщики» прервать неудачную серию?

Прогноз на матч Аугсбург – Майнц.

«Кельн» — «Бавария»

«Бавария» всего раз ошиблась на старте сезона, но этого хватило для падения с пьедестала. Пока чемпион Германии находится на втором месте в таблице, но от «Лейпцига» отстает всего на одно очко. Сможет ли «Кельн» сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Кельн – Бавария.

«Боруссия» Менхенгладбах – «Лейпциг»

Центральный матч тура. «Лейпциг» на неделе крупно проиграл в Лиге Чемпионов «Манчестер Юнайтед», но в Бундеслиге «орлы» пока не проигрывали. «Боруссия» никогда не обыгрывала «Лейпциг», но смогут ли «жеребята» прервать традицию сегодня?

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Лейпциг.