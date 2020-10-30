Анонс матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

«Айнтрахт» — «Вердер»
«Вердер» удачно проводит сезон и находится на седьмой строчке в таблице, не проигрывая в последних четырех матчах. «Айнтрахт» находится на восьмом месте, но в двух последних матчах «орлы» не побеждали. Продолжат ли брать очки «музыканты»?
Прогноз на матч Айнтрахт – Вердер.
«Арминия» — «Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» вполне солидно начала сезон в Бундеслиге – «шмели» третьи после пяти туров и лишь на одно очко отстают от лидера «Лейпцига». «Арминия» проиграла три последних матча, но воспользуется ли кризисом соперника фаворит?
Прогноз на матч Арминия – Боруссия Дортмунд.
«Аугсбург» — «Майнц»
«Аугсбург» стартовал с двух побед кряду, но в последних трех матчах сыграл менее уверенно. «Майнц» и вовсе замыкает турнирную таблицу после пяти туров, не имея ни одного очка. Смогут ли «карнавальщики» прервать неудачную серию?
Прогноз на матч Аугсбург – Майнц.
«Кельн» — «Бавария»
«Бавария» всего раз ошиблась на старте сезона, но этого хватило для падения с пьедестала. Пока чемпион Германии находится на втором месте в таблице, но от «Лейпцига» отстает всего на одно очко. Сможет ли «Кельн» сотворить сенсацию?
Прогноз на матч Кельн – Бавария.
«Боруссия» Менхенгладбах – «Лейпциг»
Центральный матч тура. «Лейпциг» на неделе крупно проиграл в Лиге Чемпионов «Манчестер Юнайтед», но в Бундеслиге «орлы» пока не проигрывали. «Боруссия» никогда не обыгрывала «Лейпциг», но смогут ли «жеребята» прервать традицию сегодня?