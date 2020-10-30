Анонс матчей 7-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:51

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Шеффилд Юнайтед» ужасно начал сезон – в шести турах «клинки» добыли всего один балл. «Манчестер Сити» пока 13-й в таблице и в двух последних выездных матчах «горожане» не побеждали, но прервется ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити.

«Бернли» — «Челси»

«Челси» в шести турах чемпионата добыл всего две победы и пока он лишь 10-й в таблице. У «Бернли» дела еще хуже – команда находится в зоне вылета и ни разу не побеждала. Смогут ли «пенсионеры» легко взять три очка?

Прогноз на матч Бернли – Челси.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

«Ливерпуль» вполне солидно начал сезон и после шести туров он второй в таблице. «Вест Хэм» прибавил в последних матчах, но пока выше 12-го места подняться не удается. Продолжат ли победную серию «красные»?

Прогноз на матч Ливерпуль – Вест Хэм.