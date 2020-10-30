Анонс матчей 8-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:56

«Реал» Мадрид – «Уэска»

«Реал» вполне достойно смотрится на старте сезона в чемпионате – в прошлом туре «сливочные» обыграли «Барселону» и вышли на второе место в таблице. «Уэска»еще не имеет ни одной победы и находится в зоне вылета, но смогут ли гости сотворить сенсацию сегодня?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Уэска.

«Атлетик» — «Севилья»

«Севилья» безобразно играет в последних турах и в трех матчах чемпионата кряду не побеждает. «Атлетик» находится еще ниже в таблице и проиграл четыре из шести матчей сезона. Кому из соперников удача улыбнется сегодня?

Прогноз на матч Атлетик – Севилья.

«Осасуна» — «Атлетико»

«Атлетико» еще не проигрывало в нынешнем сезоне, но находится клуб пока на пятом месте в таблице. «Осасуна» прибавила в последних матчах и пока идет в таблице седьмой. Смогут ли «матрасники» остаться непобежденными и сегодня?

Прогноз на матч Осасуна – Атлетико.

«Алавес» — «Барселона»

«Барселона» проиграла два матча кряду в чемпионате и оказалась на 12-м месте в таблице. «Алавес» пока идет на 15-м месте в таблице, но от своего сегодняшнего соперника отстает только по дополнительным показателям. Выиграет ли наконец «Барселона»?

Прогноз на матч Алавес – Барселона.