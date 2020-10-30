«Спартак» — «Ростов»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 22:04

Спартак

«Спартак» великолепно проводит сезон – команда Доменико Тедеско лидирует в чемпионате после 12 туров. Пока лидерство «красно-белых» довольно шаткое – второй ЦСКА имеет на два балла меньше, третий «Зенит» позади на три очка. Тем не менее, в последнее время удается стабильно брать очки и наверняка имеются очень амбициозные планы на сезон.

После вырванной ничьей у «Зенита» в 10-м туре, благодаря которой чемпиону России не позволил «Спартак» вырваться вперед, его ожидало два тяжелейших поединка с «Химками» и «Краснодаром». Несмотря на все проблемы, шесть очков в этих встречах набрать удалось – обе виктории были добыты в гостях, а с «Химками» и вовсе победа получилась волевой.

Единственно неудачей «Спартака» стал поединок Кубка России с «Енисеем». Состав был довольно экспериментальным, поражение 0:1 в Красноярске мало кто ожидал увидеть, но при этом лидерство в группе «красно-белые» не потеряли.

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Ростов

«Ростов» пока не сильно впечатляет – команда Валерия Карпина бесславно вылетела из квалификации Лиги Европы, да и в Премьер-Лиге дела идут не лучшим образом. После 12 туров ростовчане находятся на шестой строчке в таблице с 20 очками в активе, отставая от четвертого «Локомотива» на один балл – расстояние не критическое, но стабильности клубу явно не хватает.

В последнем туре «Ростов» довольно неожиданно проиграл дома «Химкам» со счетом 0:2 – оба гола аутсайдер провел в концовке встречи, играя в большинстве после удаления Романа Еременко. Это уже второе поражение ростовчан в последних трех матчах – в 10-м туре они уступили в гостях 2:4 «Сочи», а в целом за сезон их набралось уже четыре, многовато, как для претендента на еврокубки.

Статистика

Ни в одно из пяти последних матчей чемпионата «Спартак» не проигрывал – четыре победы и ничья

Ни в одном из пяти домашних матчей Премьер-Лиги в текущем сезоне «Спартак» не проигрывал – три победы и две ничьи

В трех последних матчах «Ростов» потерпел два поражения

Прогноз

Прогноз на матч Спартак – Ростов.