Чемпионшип. 9 тур. 30.10.20 Вынесенный матч. Ковентри — Рединг

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сегодня, 14:24

Переезд в 2019 году на стадион «Сент-Эндрюс», на котором выступает Бирмингем, с одной стороны привел к расколу среди фанатов «Ковентри» (на выездные матчи собиралось больше болельщиков, чем на «домашние»), а с другой положительно сказался на результатах команды. Дело в том, что тренер «Ковентри» Марк Робинз предпочитает, чтобы его команда владела мячом и разыгрывала мяч низом от ворот. Для такого стиля игры очень важно, чтобы газон был идеально ровным и поддерживался в хорошем состоянии. Газон стадиона «Сент-Эндрюс» отвечал этим требованиям в отличие от поля на «Рико Арене», которое пришлось бы делить с регбийным клубом «Уоспс». Регбисты перепахали бы газон так, что никакой розыгрыш низом был бы невозможен. Вообще-то «Рико Арена» была построена для «Ковентри», но деньги вложил Городской совет. Из-за финансовых затруднений «Ковентри» не хватало средств арендовать новый стадион и, в итоге, Городской совет продал его регбистам. Ни оспорить сделку, ни договориться о снижении арендной платы владельцы «Ковентри» — хедж-фонд SISU Capital – не смогли. Футбольный клуб был вынужден проводить домашние матчи в Бирмингеме и, несмотря на весь этот бардак, своей игрой полностью заслужил выход в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Результаты «Рединга» в этом сезоне заставляют недоумевать тех, кто не критично относится к такому статистическому показателю как «Ожидаемые голы» (xG). «Рединг» выдал очень сильный старт: всего 1 ничья в 8 матчах. При этом после 7 туров входил в число 3 худших команд Чемпионшипа по количеству ключевых пасов за игру: 22. «Ротерхэм» — 6.3; 23. «Рединг» — 6.3; 24. «Уикомб» — 4.7. А в прошлом матче с «Блэкберном», который «Рединг» выиграл 4-2, гости забили 4 гола с 4-х ударов в створ и с коэффициентом xG равным 0,84 (1,50 у хозяев). Но недоумевать не нужно. Нужно просто знать, что этот показатель всего лишь оценивает вероятность забить гол из определенной позиции, но не учитывает ни погодных условий, ни игровой ситуации, ни психологического климата в команде, ни умения бить по воротам в конце концов.

В первом тайме Ковентри в целом уверенно выглядел под прессингом. Исключением стали два момента с участием правого вингера Дабо. На 2 минуте его продольный пас с правого фланга чуть не перехватил в штрафной нападающий Рединга, а на 21 минуте Мароши спас команду после выхода Жоао один на один по левому полуфлангу из-за жесткой передачи Дабо назад.

При начале атаки три защитника Ковентри расходились широко, а вингеры располагались буквально на боковой линии. Один из опорных держался в центральной зоне, один смещался к флангу, становясь дополнительным адресатом для передачи от флангового игрока.

Необходимость набирать очки заставила Ковентри несколько отойти от привычного розыгрыша мяча низом. Защитники чаще обычного отправляли вперед длинные передачи. Несмотря на небольшой рост, нападающие Ковентри успешно вели верховую борьбу. Помогая команде выйти из обороны Бьяму скидывал мяч на Годдана, зацепившись за верховой мяч, а сам Мэтт Годдан пробил головой по воротам после навеса слева, выиграв борьбу у более рослого защитника. Мы еще увидим в этом матче умение невысоких игроков Ковентри высоко выпрыгивать и опережать соперников, которые выше ростом.

В первом тайме левый фланг атаки Ковентри действовал активнее, возможно, потому что правый вингер Дабо не до конца набрал форму после травмы. Кстати, это вполне объясняет его ошибки, а также то, что он почти не поддерживал атаки. Неудивительно, что именно по левому флангу и прошла голевая атака. Ковентри вышел вперед на 23 минуте. Густаво Хамер завершил атаку, которую сам же и начал пасом на левый фланг из центра поля. Он пробил в касание низом из-за штрафной после скидки Шипли назад. Вратарь был закрыт и не видел момент удара.

Игрокам Рединга, несмотря на все комплименты в их адрес, есть куда улучшать свою игру. Им комфортнее действовать на контратаках, а против команд, обороняющихся глубоко, они испытывают трудности. В этом матче атакам Рединга явно не хватало скорости. Рослые пластичные игроки технично работали с мячом, почти каждый был способен протащить мяч на дриблинге и обыграть один в один. Они переводили мяч с фланга на фланг, старались отдавать разрезающие передачи в полуфлангах, но остроты у ворот Ковентри не создавали. В конце тайма мяч два раза попадал защитникам Ковентри в руку после прострела с левого фланга и удара после розыгрыша углового, но пенальти назначен не был.

Во втором тайме Ковентри вышел обороняться, но при этом не отсиживался на своей половине, а периодически выходил прессинговать соперника к его воротам.

Несмотря на преимущество в росте игроки Рединга на удивление редко пользовались навесами. В основном были попытки протащить мяч на дриблинге, небыстрый перевод мяча с фланга на фланг или длинная диагональ слева направо со смещением принявшего мяч игрока в центр.

Выручила, как часто бывает, ошибка соперника. На 66 минуте игрок Ковентри не смог далеко вынести мяч по флангу после отбора, Джош Лорен подхватил этот мяч, сместился к центру и отдал разрезающий пас на Жоао, который грамотно располагался между линиями защиты и полузащиты. Приняв мяч в нескольких метрах от штрафной Жоао продвинулся вперед до полукруга и пробил левой низом точно в дальний угол.

На 75 минуте можно было увидеть несколько любопытных примеров розыгрыша стандартов игроками Ковентри. И еще раз убедиться в удивительном умении невысоких игроков выпрыгивать и отлично играть головой. При розыгрыше штрафного последовал навес на правый край штрафной площади. Находящийся там игрок Ковентри высоко выпрыгнул и послал мяч головой на дальнюю штангу. Защитники выбили мяч, но недалеко и прямо по центру, на линию штрафной, куда сместился подававший этот штрафной удар игрок и уже он головой забросил мяч на дальнюю штангу на Биаму, выскочившего один на один с вратарем и пробившего в перекладину. Защита Рединга была дезориентирована и упустила соперника. Далее последовал розыгрыш углового. Игроки, находящиеся в штрафной совершили ложный маневр и устремились на ближнюю штангу, а мяч низом был отпасован на Дабо, подключившегося по правому флангу. Игрок, стоящий на углу штрафной, накрыть его удар с левой не успел, вратарь мяч отбил, но первым на добивание успел Годден и счет стал два один.

После 70 минуты оба тренера начали делать замены, и эти замены стали результативными. На 85 минуте Ковентри разыграл штрафной за снос Охаре, мяч отпасовали на Маккалума, который при атаке свой команды располагался, как и следует вингеру Ковентри у боковой линии. Получив пас, он стал смещаться с правого фланга в центр. Никто из Рединга не успел вовремя выдвинуться ему навстречу, и он, не подумав про коэффициент xG, мощно пробил с левой. Вратарь выставил кулаки, но отбить удар не сумел: мяч скользнул по перчаткам и влетел в ворота.

Отличился и еще один игрок, вышедший на замену – Пушкаш. Он забил на 92 минуте, получив пас на углу вратарской после быстрой комбинации в штрафной. Диагональный пас в штрафную с левого фланга Жоао мягко, в касание переадресовал на край вратарской на Пушкаша. Тот выскочил из-за спины защитника и сильно пробил мимо вратаря.

Рединг проиграл, но остался на первой строчке. Зато по коэффициенту xG был лучше: 1.54 против 1.39 у хозяев.