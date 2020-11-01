Анонс матчей 6-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 12:47

«Удинезе» — «Милан»

«Милан» отлично стартовал в чемпионате и сходу выбился в лидеры. В прошлом туре «россонери» выиграть не удалось и это первая потеря очков команды в чемпионате. «Удинезе» проиграл четыре из пяти матчей чемпионата, но соберутся ли «зебры» сегодня?

Прогноз на матч Удинезе – Милан.

«Специя» — «Ювентус»

«Ювентус» слабо начал сезон и сейчас он находится лишь на шестой строчке в таблице. «Специя» преподнесла несколько сюрпризов и с пятью очками она 14-я в таблице. Сможет ли чемпион добыть легкую победу?

Прогноз на матч Специя – Ювентус.

«Торино» — «Лацио»

«Лацио» очень слабо начал сезон и пока «орлы» лишь 12-е в таблице. «Торино» и вовсе еще не побеждал в чемпионате и находится на предпоследнем месте в таблице, но продолжится ли кризис «быков» и сегодня?

Прогноз на матч Торино – Лацио.

«Наполи» — «Сассуоло»

«Наполи» получил техническое поражение от «Ювентуса» и это помешало неаполитанцам выбиться в лидеры, пока они третьи в таблице. «Сассуоло» находится на четвертом месте и отстает от соперника только по разнице голов, но сотворят ли «нероверди» сенсацию сегодня?

Прогноз на матч Наполи – Сассуоло.

«Рома» — «Фиорентина»

«Рома» слабо начала сезон и находится лишь на девятом месте в таблице, но в прошлом туре «волки» смогли отобрать очки у «Милана». «Фиорентина» в последних двух матчах не проигрывала, но сумеют ли «фиалки» выстоять в Риме?

Прогноз на матч Рома – Фиорентина.

«Сампдория» — «Дженоа»

Один из самых интересных матчей в туре. К «фонарному дерби» обе команды подходят в разном состоянии – «Сампдория» выиграла три матча кряду, а «Дженоа» не может победить на протяжении трех матчей. Кто же окажется сильнее сегодня?

Прогноз на матч Сампдория – Дженоа.