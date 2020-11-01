Анонс матчей 8-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 12:52

«Бетис» — «Эльче»

«Бетис» очень слабо стартовал и в семи поединках умудрился потерпеть четыре поражения. «Эльче» куда успешнее пока – восьмое место в таблице и четыре матча без поражений, но сумеет ли новичок Примеры развить успех сегодня?

Прогноз на матч Бетис – Эльче.

«Сельта» — «Реал Сосьедад»

«Сельта» пока без особого успеха проводит сезон – в ее активе одна победа в семи турах и выше 17-го места подняться она пока не в состоянии. «Реал Сосьедад» находится на втором месте, но сумеют ли баски вернуться на пьедестал, обыграв «Сельту»?

Прогноз на матч Сельта – Реал Сосьедад.

«Гранада» — «Леванте»

«Гранада» очень уверенно стартовала в чемпионате и находится сейчас на четвертом месте в таблице. «Леванте» пока лишь 19-й в таблице и имеет всего четыре очка в активе. Сумеют ли «лягушки» сыграть успешнее сегодня?

Прогноз на матч Гранада – Леванте.

«Валенсия» — «Хетафе»

«Валенсия» невзрачно играет на старте сезона и пока она в таблице лишь 15-я, проиграв три последних матча. «Хетафе» находится на девятом месте, но смогут ли «синие» обыграть соперника и продвинуться вверх по таблице?

Прогноз на матч Валенсия – Хетафе.