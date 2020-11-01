Анонс матчей 13-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 12:57

«Уфа» — «Урал»

«Уфа» проваливает сезон – после 12-ти туров «горожане» находятся на последнем месте в таблице. «Урал» также без особого успеха проводит сезон, но пока он 13-й в таблице. Кому из аутсайдеров улыбнется удача?

Прогноз на матч Уфа – Урал.

«Химки» — «Зенит»

«Зенит» крайне неудачно проводит последние матчи – в Лиге Чемпионов команда Сергея Семака проиграла обе встречи, в чемпионате случилось поражение от «Рубина». «Химки» находятся на 14-м месте в таблице, но сумеет ли чемпион России обыграть сегодня аутсайдера?

Прогноз на матч Химки – Зенит.

«Ротор» — ЦСКА

«Ротор» добыл в прошлом туре первую победу в сезоне и ушел с последнего места в таблице. ЦСКА находится на второй строчке и последние три матча в чемпионате были выиграны. Одержат ли «армейцы» очередную победу сегодня?

Прогноз на матч Ротор – ЦСКА .

«Тамбов» — «Динамо»

«Динамо» допустило несколько серьезных ошибок и пока команда находится на восьмом месте в таблице. «Тамбов» не проигрывает в трех матчах кряду, но по силам ли «волкам» взять очки против мотивированного «Динамо»?

Прогноз на матч Тамбов – Динамо.