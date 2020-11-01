Анонс матчей 7-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 13:01

«Астон Вилла» — «Саутегмптон»

«Астон Вилла» отлично начала сезон и выиграла четыре матча кряду, но в прошлом туре уступила «Лидсу». «Саутгемптон» пока лишь 10-й в таблице и в последних четырех матчах «святые» не проигрывают, но сумеют ли гости продлить эту серию сегодня?

Прогноз на матч Астон Вилла – Саутгемптон.

«Ньюкасл» — «Эвертон»

«Эвертон» мощно стартовал и лидирует в таблице после шести туров. В прошлом матче «ириски» неожиданно проиграли «Саутгемптону», но сумеет ли и «Ньюкасл» сегодня создать проблемы лидеру?

Прогноз на матч Ньюкасл – Эвертон.

«Тоттенхэм» — «Брайтон»

«Тоттенхэм» проиграл всего один матч из шести, но пока выше седьмого места «шпоры» подняться не могут. «Брайтон» находится на 16-м месте и в четырех последних матчах не побеждает, но воспользуется ли этим фаворит?

Прогноз на матч Тоттенхэм – Брайтон.