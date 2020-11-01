«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 13:06

Манчестер Юн

«Красные дьяволы» не демонстрируют в нынешнем сезоне стабильных результатов. Пока что в пяти матчах в рамках национального первенства у них две победы, два поражения и ничья. Соответственно, и низкая позиция в турнирной таблице чемпионата. Есть еще матч в запасе с «Астон Виллой», но все равно 15-е место на текущий момент явно не соответствует амбициям клуба.

Лучше пока в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» играет как раз на выезде, где и заработал шесть из семи, набранных на данный момент, очков. Так, на полях соперников удалось добиться успеха в матчах против «Брайтона» (3:2) и «Ньюкасла» (4:1).

А вот дома пока особо похвастать нечем. Начали домашнее в выступление «красные дьяволы» двумя разгромными поражениями от «Кристал Пэлас» (1:3) и «Тоттенхэма» (1:6), которые удалось закрыть лишь ничейным результатом с «Челси» (0:0).

Надо все же отметить, что разгром от «шпор» заметно встряхнул подопечных Уле Гуннара Сульшера. Особенно это касается игры в обороне. Манкунианцы сыграли после этого три официальных поединка, в которых пропустили всего дважды. Кроме победы над «Ньюкаслом» (4:1) и ничьи с «Челси» (0:0), «Манчестер Юнайтед» выиграл оба матча на групповом этапе Лиги Чемпионов. ПСЖ «красные дьяволы» обыграли 2:1 на выезде, а «Лейпциг» 5:0 дома.

Из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче Антони Марсьяль. Травмированы Эрик Байи, Джесси Лингард, Серхио Ромеро и Фил Джонс. Короновирус подхватил Алекс Теллес.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Арсенал

Лондонский клуб в турнирной таблице находится немного выше своего соперника. «Канониры» сейчас обитают на 11-й позиции, но сыграли на матч больше. «Арсенал» является одной из немногих команд чемпионата, которые ни разу еще не играли вничью. В шести сыгранных поединках подопечные Микеля Артеты трижды добивались побед и столько же раз проиграли.

Из трех сыгранных поединков на полях соперников, успешным оказалась только дуэль в лондонском дерби с «Фулхэмом» (3:0), хотя кто сейчас не обыгрывает «дачников». А вот более серьезным соперникам «Арсенал» проиграл. В последних двух выездах «канониры» не смогли найти весомых аргументов в матчах с «Ливерпулям» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:1).

В целом же в гостевых матчах «Арсенал» выглядел слабо и в минувшем чемпионате. За 14 предыдущих выездов лондонский клуб добыл всего три победы.

Надо сказать, что лазарет у «канониров» постепенно наполняется. Сейчас там обосновались Роб Холдинг, Габриель Мартинелли, Калум Чемберс, Месут Озил, Пабло Мари и Сократис Папастатопулос. Под вопросом Давид Луис.

Статистика

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал дома в рамках АПЛ уже пять матчей кряду – три поражения и две ничьи.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Арсеналу» дома уже восемь поединков подряд.

Прогноз «обе забьют» сыграл в шести последних очных поединках соперников на поле «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» забивал «Манчестер Юнайтед» на выезде во втором тайме в шести последних матчах кряду.

В шести из восьми последних очных матчах сыграла ставка «тотал меньше 3.5».

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал.