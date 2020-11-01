Анонс матчей дня 2 ноября от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 16:45

«Лидс» — «Лестер»

«Лидс» продолжает радовать болельщиков яркой игрой и результатами – команда добралась уже до девятого места в таблице. «Лестер» в прошлом туре прервал серию из двух поражений кряду и вырвался на шестую строчку, но смогут ли «лисы» подняться выше?

Прогноз на матч Лидс – Лестер.

«Фулхэм» — «Вест Бромвич»

«Фулхэм» и «Вест Бромвич» еще не побеждали в текущем сезоне, но «дрозды» набрали на два очка больше и находятся на 17-м месте в таблице. «дачники» в шести матчах взяли всего один балл, но по силам ли им справиться сегодня с таким же кризисным соперником?

Прогноз на матч Фулхэм – Вест Бромвич.

«Вильярреал» — «Вальядолид»

«Вильярреал» вполне достойно проводит сезон и располагается на шестой строчке в таблице. «Вальядолид» стартовал ужасно и пока он последний в таблице. В четырех последних матчах «Вильярреал» не проигрывал, но продолжит ли он свою серию сегодня?

Прогноз на матч Вильярреал – Вальядолид.

«Хоффенхайм» -«Унион»

«Хоффенхайм» не слишком успешен в последнее время – в трех матчах кряду «деревенские» не могут победить. «Унион» имеет в активе всего одну победу, но и проигрывали «железные» лишь однажды. Какая из команд сможет сегодня набрать очки?

Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион.

«Верона» — «Беневенто»

«Верона» в прошлом туре имела все шансы обыграть в гостях «Ювентус», но довольствовалась лишь ничьей. «Беневенто» преподнес несколько сенсаций, но пока «ведьмы» находятся на 13-м месте в таблице и последние два матча проиграли. Добудет ли «Верона» три очка?

Прогноз на матч Верона – Беневенто.