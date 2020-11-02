Чемпионшип. 9 тур. Обзор тура словами тренеров

1604308225

сегодня, 12:10

БРИСТОЛЬ 1 : 3 НОРВИЧ

Главные отличительные черты «Бристоль Сити» при Дине Холдене: прессинг соперника, когда тот переводит мяч на фланг, создание в атаке численного преимущества в полуфланговых зонах и быстрый розыгрыш мяча в этих зонах с последущим фланговым прострелом и навесом в штрафную. При начале атаки схема выглядит скорее, как 3-1-4-2, а не 3-5-2, так как опорный полузащитник должен служить связующим звеном между линиями защиты и полузащиты.

В матче с Норвичем плохо сыграла позиционно защита «Бристоль Сити», регулярно упуская забросы за спину и оставляя без плотной опеки Теему Пукки. Финский нападающий проявил себя во всей красе: два гола и звание лучшего игрока матча. А один из центральных защитников (Мур) и опорный полузащитник (Брант) были заменены Холденом после первого тайма. В перерыве «Бристоль» перестроился и пошел в атаку на ворота соперника. Был и удар Криса Мартина в штангу, и нереализованный пенальти, но слишком уж много было упущено в первом тайме. Да и у Норвича во втором тайме моментов было не меньше.

БАРНСЛИ 1 : 0 УОТФОРД

При новом главном тренере Валерьене Исмаэле «Барнсли» выиграл вторую игру подряд. Победным стал потрясающий дальний удар капитана Алекса Моуэтта на 6 минуте.

Валерьен Исмаэль «Барнсли»: «Я по-настоящему горжусь командой. Первый тайм был идеальным: мы хорошо начали, высоко прессинговали, выигрывали мяч на половине поля соперника и быстро забили гол.

У нас нет таких возможностей, как у „Уотфорда“. Посмотрите на их состав. В каждой игре нам нужно интенсивно работать. Сегодняшний матч доказал, если нам удается так сыграть, мы можем победить кого угодно. Эта победа придаст нам уверенность и веру в свои силы».

Владимир Ивич «Уотфорд»: «Мы начали играть только после пропущенного гола. Моменты создавали, но забить не смогли и поэтому разочарованы. Игрок „Барнсли“ забил фантастический гол после нашей ошибки. Мы знали, что, если ошибемся, соперник нас накажет. В таком плотном графике главное успеть восстановиться. Мы должны играть лучше, потому что можем играть лучше. Нужно снова начать выигрывать».

СТОК СИТИ 1 : 0 РОТЕРХЭМ

Единственный мяч забил Джеймс МакКлин. После выноса от ворот «Сток Сити» он вышел один на один и перекинул мяч через вышедшего ему навстречу вратаря соперников.

Майкл О’Нил «Сток Сити»: «Мы прибавили в командной игре и стали сильнее, чем в прошлом году. Игроки бьются друг за друга. Они как следует работают на тренировках, и команда выглядит гораздо лучше, чем в прошлом ноябре. Команда не теряет концентрацию. Несмотря на то, что сегодня отсутствовали несколько важных для нас игроков, поводы для оптимизма есть. Нужно продолжать работать так же усердно и не снижать требования к себе».

Пол Уорн «Ротерхэм»: «Думаю, мы сегодня создали слишком мало моментов. Мы ехали сюда за победой, но похоже, нам не хватило свежести. Это моя вина. Нужно было сделать больше изменений в составе. Я мог бы, но мы хорошо играли на неделе, определиться было непросто.

У нас должно быть на шесть или семь очков больше. Мы на каждый матч выходим с желанием победить, так что ориентируемся на тех, кто выше нас в таблице, а не на тех, кто ниже. Поражение от „Стока“ расстроило команду, это показывает, как быстро мы растем. У нас хороший подбор игроков, я доволен началом сезона».

СУОНСИ 2 : 0 БЛЭКБЕРН

После этой победы Суонси вышел на второе место, отставая от Рединга на 4 очка. Голы забили центральный защитник Кабанго с углового и нападающий Андре Айю, вышедший на этот матч с капитанской повязкой.

Стив Купер «Суонси»: «Первый тайм был не выдающимся, скажем прямо. Понадобилось время, чтобы войти в игру. Но во втором тайме, считаю, мы были лучше. Перевели игру на половину поля „Блэкберна“, о чем говорили в перерыве. Я просил прессинговать игрока с мячом. Для победы нужно было бегать больше, чем мы бегали в первом тайме. Пожалуй, у нас получилось».

Тони Моубрэй «Блэкберн»: «Трудная игра, нужно отдать должное сопернику за упорство и желание победить. Я разочарован, особенно тем, как мы пропустили. Непохоже на нас пропускать такие голы. Последний раз мы, наверное, два года назад позволили забить нам ударом головой после навеса с углового».

УИКОМБ 1 : 0 ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ

Тренер «Уикомба» Эйнсворт смотрел игру из больницы. В пятницу он перенес операцию на спине, и командой руководил его помощник Ричард Добсон.

Единственный гол забил Давид Уилер с углового после великолепной подачи Джо Джейкобсона на ближнюю штангу.

Ричард Добсон «Уикомб»: «Настраивать команду было не нужно. Парни разозлились всерьез и очень хотели победить. Все из-за количества судейских решений не в нашу пользу, повлиявших на результат. Было трудно смириться, но это подстегивало команду еще сильнее. Гарет сказал, что всем руковожу я разрешил мне принимать решения самому. Он был первым, кто позвонил. И сейчас после нашей игры где-то в больнице очень-очень радуется один человек».

Гарри Монк «Уэнсдей»: «Мы старались изо всех сил. Нам просто не хватает реализации. В последний момент не хватает хладнокровия. Нам нужно снова его обрести».

БОРНМУТ 1 : 1 ДЕРБИ

«Борнмут» остался единственной командой в Чемпионшипе без поражений. Взятый в аренду у «Атлетико» Родриго Рикельме позволил хозяевам уйти от поражения на 81 минуте. «Дерби» вел в счете после гола Грэма Шинни.

Джейсон Тиндалл «Борнмут»: «Я очень разочарован нашей игрой в первом тайме. Мы торопились расстаться с мячом, принимали неверные решения. К счастью, наша игра во втором тайме была совсем другой и наши усилия не пропали даром. Здорово, что девять игр мы идем без поражений. Добиться такого результата непросто».

Филлип Коку «Дерби»: «Я совершенно не слежу за этой стороной жизни клуба (ранее появились сообщения о приобретении клуба шейхом Халедом бин Зайедом). Я сосредоточен на футболе. Давление чувствуется всегда. Со стороны СМИ , болельщиков. Строже всех себя критикуем мы сами».

ЛУТОН 0 : 3 БРЕНТФОРД

Кроме Айвана Тони, купленного на замену Олли Уоткинсу, за «Брентфорд» отличились Рико Хенри и молодой воспитанник клубной академии Маркус Форсс.

Натан Джонз «Лутон»: «Против таких соперников необходимо очень строго играть позиционно, потому что „Брентфорд“ один из лидеров Чемпионшипа. Мы пробовали все, что возможно. Замены, перестановки, но соперник просто играл лучше сегодня, нет смысла это отрицать. Не нужно забывать, что еще три года назад мы играли в Лиге Два. Мы только привыкаем к уровню Чемпионшипа. Нужно это пережить. Я могу сколько угодно ругаться, орать, топать ногами, но нам еще не раз придется пережить подобные поражения. Просто потому, что таков пока наш уровень».

Томас Фрэнк «Брентфорд»: «В таких играх очень важен контроль мяча, нужно проявлять характер, создавать численное преимущество в центре поля. Все это у нас получалось. Считаю, что второй гол забит как раз в том стиле, в котором мы хотим играть. Два паса, своевременный заброс за спину защитникам соперника и прострел или навес на Айвана.

Я очень доволен. Мы должны так играть всегда».

МИДДЛСБРО 1 : 0 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ

Победа позволила «Миддлсбро» подняться в зону плей-офф. Гол на счету Марвина Джонсона.

Крис Хьютон «Ноттингем Форест»: «У Миддлсбро» есть свой стиль, команда отлично выполняет план на игру. Чтобы с ними справиться, нужно не только плотно защищаться, но и хорошо контролировать мяч. Думаю, большую часть игры в защите мы играли как нужно, а вот во владении нужно прибавить.

Чтобы снять нагрузку с защитников, нужно проявлять инициативу впереди, что у нас пока не получается. Нападающие должны проявить свои лучшие качества у ворот соперника. У нас слишком мало побед. Мы должны отыскать правильные решения и начать побеждать».

МИЛЛУОЛЛ 0 : 3 ХАДДЕРСФИЛД

Весь тренерский штаб Милуолла остался на карантине после положительных тестов на коронавирус у главного тренера Гарри Роуэтта и двух других членов тренерского штаба.

Карлос Корберан «Хаддерсфилд»: «Я особенно горжусь тем, как мы играли во втором тайме. Тем, что проявили характер. Во втором тайме это было особенно заметно. Обычно после победной игры кажется, что играл хорошо. Но с моей точки зрения лучшим был второй тайм против „Бирмингема“, во втором тайме против „Ротерхэма“ мы тоже действовали отлично. В сегодняшней игре тоже есть позитив – победа против сильного, неуступчивого соперника».

ПРЕСТОН 1 : 2 БИРМИНГЕМ

Алекс Нил «Престон»: «Мы начали игру не так как следует. Пропустили нелепый гол. Мы должны играть сильнее. В этот раз начали ужасно.

Я не думаю, что мы заслуживали победы сегодня. Играли неплохо, но ничего выдающегося не показали. Недоработали в защите, когда пропустили второй гол, и из-за этого проиграли».

Айтор Каранка «Бирмингем»: «Я очень рад за Райли*, он много работал на тренировках. Он адаптировался, и команда увидела, что он на самом деле хорош. Мы ждали, что игра будет тяжелой, но он забил и действовал здорово. Не сомневаемся, что Райли нам поможет, думаю и мы можем дать ему многое. Он очень хороший футболист и способен прибавить».

*Райли МакГри, австралийский футболист. 21 год. Принадлежит клубу «Шарлотт» из МЛС . Взят «Бирмингемом» в аренду, так как старт «Шарлотт» в МЛС отложен до 2022 г.

КПР 3 : 2 КАРДИФФ

Марк Уорбертон « КПР »: «В первом тайме мы выглядели очень хорошо. Играли быстро, выходили на хорошие позиции, создавали опасные моменты. Но игра длится 90 минут. Нужно извлечь урок из второго тайма, когда мы придумали эти нелепые пенальти.

Вместо комфортных 3-0 мы получили 2-2. Когда против тебя играют такие классные нападающие нужно принимать правильные решения, а мы ошибались».

Нил Харрис «Кардифф»: «Нас перебегали, переиграли, и мы вообще не играли в защите. Я здесь для того, чтобы выигрывать. Я хочу добиться с „Кардифф Сити“ успеха. Я жду, что игроки настроены точно так же.

Придется начать с начала. Это их работа – представлять клуб и выкладываться на сто процентов. И пока они ее не выполняют. Я прямо высказал игрокам, где они ошиблись, и кто конкретно виноват. Я еще никогда не был так зол после игры.

Я хочу добиваться успеха и выигрывать. Игроков, которые этого не хотят, на поле не будет».