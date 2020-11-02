Анонс матчей дня 3 ноября от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 15:14

«Локомотив» — «Атлетико»

«Локомотив» проваливает последние матчи и потерпел уже три поражения кряду. «Атлетико» находится в отличной форме и свои три последних встречи он выиграл. Смогут ли «матрасники» развить успех в Москве?

Прогноз на матч Локомотив – Атлетико.

«Шахтер» Донецк – «Боруссия» Менхенгладбах

«Шахтер» смело можно назвать главной сенсацией первых двух туров Лиги Чемпионов – «горняки» обыграли мадридский «Реал» и отобрали очки у «Интера». «Боруссия» также не проигрывала еще, но сумеют ли «жеребята» продержаться и сегодня?

Прогноз на матч Шахтер Донецк – Боруссия Менхенгладбах.

«Аталанта» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не слишком убедительно провел два тура в Лиге Чемпионов, оба матча были выиграны, но с небольшим преимуществом. «Аталанта» также идет пока без поражений, но по силам ли бергамаскам выстоять против англичан?

Прогноз на матч Аталанта – Ливерпуль.

«Зальцбург» — «Бавария»

«Зальцбург» неплохо провел два первых тура, но ни в одном из матчей победить не смог, пока он последний в группе. «Бавария» оба поединка выиграла и лидирует в квартете, но сумеет ли обладатель трофея взять три очка и сегодня?

Прогноз на матч Зальцбург – Бавария.

«Манчестер Сити» — «Олимпиакос»

«Манчестер Сити» в двух турах Лиги Чемпионов набрал шесть очков и с ними лидирует в группе. «Олимпиакос» смог обыграть «Марсель», но проиграл «Порту» в прошлом туре. Ждать ли уверенной победы «горожан», или случится сенсация?

Прогноз на матч Манчестер Сити – Олимпиакос.

«Мидтьюлланд» — «Аякс»

«Мидтьюлланд» пока не набирал очков в Лиге Чемпионов, проиграв «Аталанте» и «Ливерпулю». В активе «Аякса» также побед нет, но в прошлом туре они дали бой «Аталанте». Смогут ли датчане набрать первые очки или сенсации не случится?

Прогноз на матч Мидтьюлланд – Аякс.

«Порту» — «Марсель»

«Марсель» провалил оба матча в Лиге Чемпионов, проиграв «Олимпиакосу» и «Манчестер Сити». «Порту» в прошлом туре взял три балла, но смогут ли «драконы» обыграть и французов, или первые очки возьмет аутсайдер?

Прогноз на матч Порту – Марсель.

«Реал» Мадрид – «Интер»

Сыграно уже два тура, а «Реал» еще не имеет в активе ни одной победы. «Интер» также не побеждал, но и не проигрывал – по очку «нерадзурри» взяли против «Шахтера» и «Боруссии». Сумеет ли «Реал» добыть первую победу на турнире?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Интер.