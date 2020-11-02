Дэвис — самый дорогой. Составлен рейтинг наиболее ценных молодых игроков

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сегодня, 23:04

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory попытался подвести под научную базу трансферную стоимость игроков. «Соккер.ру» — о самых дорогих молодых футболистах.

Мы каждый год удивляемся тому, как легко бьются трансферные рекорды. Как клубы платят такие суммы, которые еще пару лет назад выглядели невероятными и нереальными, в них трудно было поверить. Иногда кажется, что заплаченные тем или иным клубом деньги взяты с потолка и никак не обоснованы.

Исследователи из CIES Football Observatory решили, что все эти суммы и цены можно подвести под научную основу. И составили рейтинг самых дорогих молодых футболистов, то есть тех, кому не исполнился 21 год. На базе привычной топовой пятерки европейских чемпионатов. Вероятно, именно их трансферы в будущем установят новые рекорды. Потому что стоимость таких игроков очень быстро растет. Давайте посмотрим на верхушку рейтинга:

1. Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария») – 180,4 млн евро 2. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д) – 125,6 млн евро 3. Ансу Фати (Испания, «Барселона») – 122,7 млн евро 4. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Д) – 120,3 млн евро 5. Мейсон Гринвуд (Англия, «Манчестер Юнайтед») – 115,3 млн евро 6. Ферран Торрес (Испания, «Манчестер Сити») – 106 млн евро 7. Букайо Сака (Англия, «Арсенал») – 95,8 млн евро 8. Деян Кулусевски (Швеция, «Ювентус») – 75,1 млн евро 9. Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити») – 70,3 млн евро 10. Родриго (Бразилия, «Реал») – 69,9 млн евро 11. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн») – 61,5 млн евро 12. Винисиус Джуниор (Бразилия, «Реал») – 58,5 млн евро.

Лидером рейтинга стал канадский стремительный защитник Альфонсо Дэвис, который значительно нарастил свою стоимость благодаря победе «Баварии» в Лиге чемпионов. И к ней Дэвис приложил свою руку. Канадский вундеркинд довольно значительно обходит замыкающих тройку Санчо и Фати, которые должны стать главными звездами будущего.

Всего же 12 игроков имеют оценочную стоимость более 50 миллионов евро. В их числе прослеживается явное доминирование англичан – сразу четыре человека. Что позволяет думать: у сборной Англии большое интересное будущее. Также в числе 12 лучших два испанца, два бразильца, по одному канадцу, норвежцу, шведу и французу.

Интересно, что в список ста самых дорогих молодых футболистов входят всего двое, родившихся в 2003 году, то есть совсем уж юных, но уже весьма ценных. Это Джуд Беллингхэм из дортмундской «Боруссии», который входит в топ-15 и стоит 44 миллиона евро, а также Флориан Виртц из «Байера», оцениваемый в 16 миллионов евро. Можно обратить внимание, что довольно много игроков представляют чемпионат Германии.

Кроме того, Беллингхэм возглавляет необычный подрейтинг, который включает в себя футболистов, еще не выступавших ни за какие национальные сборные. Он опережает Бенуа Бадьяшиля из «Монако» (40 миллионов), Озана Кабака из «Шальке» (35 миллионов) и Уэсли Фофана из «Лестера» (33 миллиона).

Какова методика?

Рейтингов существует очень много. Каким-то мы верим, какие-то выглядят совершенно дикими и неправдоподобными. Чтобы понять, насколько можно доверять тому или иному рейтингу и источнику, который его составляет, необходимо оценить их методику.

CIES Football Observatory использует статистическую модель, которая включает сразу несколько переменных, зависящих от клубов и ряда показателей игроков. В категории клубов учитывается уровень команды, а также экономическая мощь. Спортивная часть оценивается по результатам команд, а финансовая – по тратам и инвестициям.

Становится более понятно, как эти показатели позволили цене на Дэвиса взлететь до небес в этом году. Но показателей, касающихся игроков, больше. В число этих переменных входит возраст футболиста (чем моложе, тем дороже, но для разных амплуа могут быть варианты), продолжительность контракта (чем продолжительнее, тем дороже – такого тяжелее выкупить), игры за сборную (это повышает статус), карьерный прогресс (скорость роста от команды к команде или внутри клубной системы), а также непосредственно игровые показатели, такие как трофеи, сыгранные минуты, забитые голы, голевые передачи, даже обводки и другие доступные статистические данные.

Каждый показатель вносит свою коррективу в окончательную стоимость. Плюс учитывается значение инфляции, ведь 100 миллионов долларов сейчас и десять лет назад – совсем разные суммы. Но в теории-то можно выводить какие угодно формулы и гипотезы, а что показывает жизнь? Эта модель была проверена ее авторами на реальных трансферах.

Сразу можно отметить, что модель не может учитывать какие-то субъективные аспекты. Например, острую нужду клуба-покупателя в том или ином игроке, принципиальная позиция руководства, ссора между игроком и клубом или тренером, проблемы со здоровьем или дисциплинарные проблемы, конкуренцию на позиции. А ведь эти показатели тоже влияют на решение о продаже и покупке игрока за ту или иную цену. Но нам ведь важна степень точности модели – вряд ли кто-то думал, что она будет идеальной.

Модель проверялась на 1790 трансферах в топ-пятерке европейских лиг, совершенных с июля 2012 по январь 2020 года. И степень корреляции между расчетными данными и реальными составила более 80 процентов, то есть модель с очень неплохим качеством оценивает стоимость игроков, которая потом будет реально выплачена. Кстати, есть уточняющий коэффициент для модели, который учитывает степень платежеспособности и финансовой мощи клуба-покупателя. С его учетом корреляция составляет уже 85 процентов. Но для рейтинга это не подходит, потому что учитываемые в нем игроки никуда не продаются и не покупаются – еще нет данных, куда они могут перейти, чтобы ввести этот коэффициент.

Вот такие любопытные выкладки. Поэтому, когда в следующий раз побежите глазами по тому или иному рейтингу, задумайтесь о том, что лежит в его основе.