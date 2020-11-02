Дэвис — самый дорогой. Составлен рейтинг наиболее ценных молодых игроков

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory попытался подвести под научную базу трансферную стоимость игроков. «Соккер.ру» — о самых дорогих молодых футболистах.
Мы каждый год удивляемся тому, как легко бьются трансферные рекорды. Как клубы платят такие суммы, которые еще пару лет назад выглядели невероятными и нереальными, в них трудно было поверить. Иногда кажется, что заплаченные тем или иным клубом деньги взяты с потолка и никак не обоснованы.
Исследователи из CIES Football Observatory решили, что все эти суммы и цены можно подвести под научную основу. И составили рейтинг самых дорогих молодых футболистов, то есть тех, кому не исполнился 21 год. На базе привычной топовой пятерки европейских чемпионатов. Вероятно, именно их трансферы в будущем установят новые рекорды. Потому что стоимость таких игроков очень быстро растет. Давайте посмотрим на верхушку рейтинга:
1. Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария») – 180,4 млн евро
2. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д) – 125,6 млн евро
3. Ансу Фати (Испания, «Барселона») – 122,7 млн евро
4. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Д) – 120,3 млн евро
5. Мейсон Гринвуд (Англия, «Манчестер Юнайтед») – 115,3 млн евро
6. Ферран Торрес (Испания, «Манчестер Сити») – 106 млн евро
7. Букайо Сака (Англия, «Арсенал») – 95,8 млн евро
8. Деян Кулусевски (Швеция, «Ювентус») – 75,1 млн евро
9. Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити») – 70,3 млн евро
10. Родриго (Бразилия, «Реал») – 69,9 млн евро
11. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн») – 61,5 млн евро
12. Винисиус Джуниор (Бразилия, «Реал») – 58,5 млн евро.
Лидером рейтинга стал канадский стремительный защитник Альфонсо Дэвис, который значительно нарастил свою стоимость благодаря победе «Баварии» в Лиге чемпионов. И к ней Дэвис приложил свою руку. Канадский вундеркинд довольно значительно обходит замыкающих тройку Санчо и Фати, которые должны стать главными звездами будущего.
Всего же 12 игроков имеют оценочную стоимость более 50 миллионов евро. В их числе прослеживается явное доминирование англичан – сразу четыре человека. Что позволяет думать: у сборной Англии большое интересное будущее. Также в числе 12 лучших два испанца, два бразильца, по одному канадцу, норвежцу, шведу и французу.
Интересно, что в список ста самых дорогих молодых футболистов входят всего двое, родившихся в 2003 году, то есть совсем уж юных, но уже весьма ценных. Это Джуд Беллингхэм из дортмундской «Боруссии», который входит в топ-15 и стоит 44 миллиона евро, а также Флориан Виртц из «Байера», оцениваемый в 16 миллионов евро. Можно обратить внимание, что довольно много игроков представляют чемпионат Германии.
Кроме того, Беллингхэм возглавляет необычный подрейтинг, который включает в себя футболистов, еще не выступавших ни за какие национальные сборные. Он опережает Бенуа Бадьяшиля из «Монако» (40 миллионов), Озана Кабака из «Шальке» (35 миллионов) и Уэсли Фофана из «Лестера» (33 миллиона).
Какова методика?
Рейтингов существует очень много. Каким-то мы верим, какие-то выглядят совершенно дикими и неправдоподобными. Чтобы понять, насколько можно доверять тому или иному рейтингу и источнику, который его составляет, необходимо оценить их методику.
CIES Football Observatory использует статистическую модель, которая включает сразу несколько переменных, зависящих от клубов и ряда показателей игроков. В категории клубов учитывается уровень команды, а также экономическая мощь. Спортивная часть оценивается по результатам команд, а финансовая – по тратам и инвестициям.
Становится более понятно, как эти показатели позволили цене на Дэвиса взлететь до небес в этом году. Но показателей, касающихся игроков, больше. В число этих переменных входит возраст футболиста (чем моложе, тем дороже, но для разных амплуа могут быть варианты), продолжительность контракта (чем продолжительнее, тем дороже – такого тяжелее выкупить), игры за сборную (это повышает статус), карьерный прогресс (скорость роста от команды к команде или внутри клубной системы), а также непосредственно игровые показатели, такие как трофеи, сыгранные минуты, забитые голы, голевые передачи, даже обводки и другие доступные статистические данные.
Каждый показатель вносит свою коррективу в окончательную стоимость. Плюс учитывается значение инфляции, ведь 100 миллионов долларов сейчас и десять лет назад – совсем разные суммы. Но в теории-то можно выводить какие угодно формулы и гипотезы, а что показывает жизнь? Эта модель была проверена ее авторами на реальных трансферах.
Сразу можно отметить, что модель не может учитывать какие-то субъективные аспекты. Например, острую нужду клуба-покупателя в том или ином игроке, принципиальная позиция руководства, ссора между игроком и клубом или тренером, проблемы со здоровьем или дисциплинарные проблемы, конкуренцию на позиции. А ведь эти показатели тоже влияют на решение о продаже и покупке игрока за ту или иную цену. Но нам ведь важна степень точности модели – вряд ли кто-то думал, что она будет идеальной.
Модель проверялась на 1790 трансферах в топ-пятерке европейских лиг, совершенных с июля 2012 по январь 2020 года. И степень корреляции между расчетными данными и реальными составила более 80 процентов, то есть модель с очень неплохим качеством оценивает стоимость игроков, которая потом будет реально выплачена. Кстати, есть уточняющий коэффициент для модели, который учитывает степень платежеспособности и финансовой мощи клуба-покупателя. С его учетом корреляция составляет уже 85 процентов. Но для рейтинга это не подходит, потому что учитываемые в нем игроки никуда не продаются и не покупаются – еще нет данных, куда они могут перейти, чтобы ввести этот коэффициент.
Вот такие любопытные выкладки. Поэтому, когда в следующий раз побежите глазами по тому или иному рейтингу, задумайтесь о том, что лежит в его основе.
Фати, играющий "без году неделю" дороже Холанда, который уже год стабильно забивает...
Да ну их, эти неадекватные рейтинги...
Фати, играющий "без году неделю" дороже Холанда, который уже год стабильно забивает...
Да ну их, эти неадекватные рейтинги...