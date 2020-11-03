Интервью с Велько Пауновичем: «Футбол ведет тебя, куда захочет»

1604397090

сегодня, 12:51

Когда Велько Паунович в конце августа был назначен на пост главного тренера «Рединга» многим это решение руководства показалось нелогичным.

То, что ничего удивительного в таком выборе на самом деле нет, понимаешь с первой минуты общения.

43-летний серб невероятно харизматичен, прекрасно воспитан, много поездил по миру. На протяжении карьеры он совершил запоминающееся путешествие от Струмицы в Югославии (теперь Северная Македония) до графства Беркшир с остановками в Испании, России, Германии, США .

Карьера Пауновича началась в «Атлетико Мадрид», где он играл рядом со звездами первой величины: Кристианом Вьери, Фернандо Торресом, Диего Симеоне – далеко не полный список, и тренировался у лучших специалистов. И все же сильнее всего его вдохновляет пример отца – бывшего игрока сборной Югославии, Благое Пауновича, на чьем счету 39 побед в составе национальной команды, и который был в составе сборной, вышедшей в финал чемпионата Европы в 1968 г.

К сожалению, Благое ушел из жизни шесть лет назад в возрасте 67 лет, менее чем за год до того, как его сын привел сборную Сербии в возрасте до 20 лет к первой серьезной победе, выиграв Кубок мира в 2015 году. Эта победа стала достойной данью памяти человека, ставшего на родине легендой, и до сих пор наполняет сердце Велько гордостью.

«Мой отец был великим игроком», — говорит Паунович в интервью Скай Спортс после получения награды Лучший тренер Чемпионшипа в сентябре. Награда абсолютно заслужена: Рединг под руководством сербского тренера идеально начал сезон в лиге.

«Он на первом месте из всех, кого я знаю. Он не увидел наш успех, но именно он повлиял на меня больше всех, и его влияние было самым важным».

Жизнь в Югославии в 80-х и начале 90-х была не простой. Футбол стал отдушиной для Пауновича, даже при условии, что до тренировки приходилось добираться четыре часа пешком, а часто и на пустой желудок.

Они с отцом были одинаково увлечены футболом, что позволяло поддерживать мотивацию и не терять целеустремлённость. В детстве отец часто вдохновлял Велько историями из своей игроцкой и тренерской карьеры, а потом помог ему перейти в «Атлетико Мадрид», чтобы дать сыну возможность играть на самом высоком уровне. Велько исполнилось тогда всего 17 лет. Но для Пауновича старшего важно было не просто сделать сына выдающимся футболистом.

«Он привил мне ценности, которым я следую до сих пор, — продолжает Паунович. -Ценности, которые важны, чтобы преуспеть не только в футболе, но и в жизни.

Он рассказывал, как общаться с людьми на основе уважения, и я считаю, что самая главная цель, которую нужно ставить перед собой – быть порядочным человеком. Этому я научился у отца. Он сам следовал этим принципам в жизни. Невозможно передать словами, как он влиял на людей и какой ошеломительной была реакция в Сербии, когда его не стало.

Ко мне тогда обращалось очень много людей. Они рассказывали истории о том, как он помог им и как вел себя в некоторых ситуациях. Я очень гордился отцом тогда и горжусь им до сих пор».

В начале тренерского пути Паунович постепенно проходил по карьерной лестнице, возглавляя молодежные сборные Сербии с 2012 по 2015 г. Начиная со сборной игроков до 18 лет и закончив победой со сборной игроков до 20 лет на Кубке мира. Это первый трофей в его профессиональной карьере, но для него на первом месте не только спортивное достижение.

Для Пауновича, как и для его отца, важно, чтобы игроки развивались не только в профессиональном, но и в человеческом плане.

«Это важная часть моего подхода и оценки своих достижений. Важно не только, как игроки соревнуются и играют, но и то, как они ведут себя в жизни, что говорят журналистам, как поступают и насколько ответственно относятся к ценностям, которые мы в них закладываем», говорит он.

«Мы начали работу [с молодежными сборными Сербии] в 2012 и довели до конца 2015 года. Я очень рад нашему достижению, и я всегда буду работать для того, чтобы учить игроков и влиять на их развитие в самом лучшем смысле».

После этого окончательно понимаешь, чем так привлек Паунович руководство Рединга. Помогло и то, что он учился у лучших. В «Атлетико Мадрид» Велько играл под руководством великого Радомира Антича, который дал 17-летнему игроку шанс подписать контракт с испанским клубом, а на базе жил в одной комнате с Диего Симеоне.

«Антич дал мне возможность начать карьеру в этом замечательном виде спорта в качестве игрока, — говорит Велько. — Он поднял меня на профессиональный уровень.

Симеоне также серьезно повлиял на меня. Его страсть к игре производила на меня сильное впечатление. В его последний сезон в „Атлетико“ мы время от времени жили в одной комнате, и он уже готовил себя к тренерской работе. Он записывал все тренировки и потом обсуждал их со мной.

Я тоже был увлечен тренерской работой, но мне и близко не сравнится с Диего. Мне тогда было 26 или 27, а ему около 35. Он уже тогда готовился очень серьезно.

Мы встретились снова несколько лет назад на мероприятии в Испании, и он пригласил меня посмотреть, как тренируется его команда. Я приходил, посмотрел много тренировок, и однажды он сказал мне: „Пауно, все начинается и заканчивается с игроком. Все зависит от того, как ты влияешь на своих игроков“. Я абсолютно уверен, что это лучший совет, который я получил в своей жизни».

Казалось, Пауновичу начертано продвигаться по карьерной лестнице, и однажды стать главным тренером сербской сборной на взрослом уровне.

Вместо этого, он выбрал переезд в клуб «Чикаго Файр» в MLS в 2015, где проработал четыре года.

«Футбол ведет тебя туда, куда захочет, — говорит Велько. — Я прочитал эту фразу в книге про Маурисио Почеттино. Он услышал ее от своего старого тренера Хорхе Гриффа (легенды аргентинского футбола) и я подумал, что мне она тоже подходит.

Если посмотреть на мою карьеру и как игрока, и как тренера, можно увидеть, что я много путешествовал по миру. Я нашел проект [в Чикаго], где мне фантастически помогли в развитии и всегда очень поддерживали. Мне дали возможность поработать в фантастической лиге, которая развивается и будет развиваться и обладает невероятными ресурсами и потенциалом.

Меня консультировали, мне помогали, и я многому там научился. Меня также направляли, позволяли принимать решения самому и совершать ошибки. Это было как раз то, что я искал и я очень благодарен за это. Я, в свою очередь, добился с клубом лучшего результата в истории. Это было в 2017 г.».

Опыт, полученный в MLS , очень помог без раскачки начать сезон в «Рединге». Чемпионшип считается самой непредсказуемой лигой в мире, но, если удалось справиться с вызовами на американском континенте, справишься, где угодно.

«В каждой стране футбол имеет свои особенности, — говорит Паунович. — В каждой лиге своя специфика. Это касается не только техники. Например, из MLS никто не вылетает, поэтому приходится находить разные способы мотивации игроков, чтобы добиться поставленных целей.

Но и в разных частях одного континента есть свои особенности. В начале марта нам пришлось играть при температуре ноль градусов в Чикаго, затем через три дня лететь во Флориду и играть на искусственном покрытии при 30 градусах. Еще через три дня нужно было играть в Колорадо на высоте 2 000 м над уровнем моря, а затем возвращаться в Город ветров в холодную погоду. Сейчас мне понятно, что подобный опыт не купить ни за какие деньги, так многому я тогда научился».

Паунович из тех, кто постоянно повышает квалификацию и никогда не скажет, что узнал о профессии все. Он твердо верит, что тренеру есть чему научиться у своих игроков и неважно будет ли это Бастиан Швайнштайгер в «Чикаго» или мальчишка из академии со стадиона «Мадейски».

«Работать со Швайнштайгером и тренировать его было огромной честью для меня. Он был безусловным лидером команды и у него было чему поучиться. Я учусь даже у молодых игроков Рединга, например, Итана Бристоу, которому всего 18 лет.

Тренерская работа требует обратной связи, выстраивания отношений. Одновременно с тем, что ты учишь, общаешься и тренируешь игроков, ты также учишься у них. Каждый из них уникальная личность.

Думаю, мой подход всегда был одним и тем же, но при этом я развивался и рос как тренер. У меня больше опыта, чем восемь лет назад, когда я начинал. Считаю, что работу тренера никогда нельзя назвать полностью завершенной.

Но есть один принцип, которого я придерживался всегда, и о котором я всегда и всем напоминаю: на первом месте игроки. Я выстраиваю работу вокруг игрока, вокруг того, что ему нужно или не нужно, и от чего стоит избавиться. Я стараюсь создавать теплую, подходящую для обучения, но в то же время победную атмосферу и использую все имеющиеся ресурсы, чтобы этого добиться».

Есть еще один игрок, у которого Велько многому научился несмотря на то, что тот был еще совсем молод, а карьера нашего героя шла к завершению.

«Всю свою карьеру я наслаждался игрой рядом с великими, — говорит он. — Но особенно мне повезло, что очень близкие, дружеские отношения сложились у нас с Фернандо Торресом. Когда я уже играл в „Атлетико“, он только начинал, и в нем я видел улучшенную версию себя самого. ГОРАЗДО лучшую версию!

Мы сейчас с ним на связи: он звонил мне несколько недель назад, когда я получил работу в Рединге, чтобы обменяться новостями и дал мне совет».

Что же это был за совет? Паунович улыбается…

«Он сказал, чтобы я был осторожен с журналистами! Шучу, конечно. Он посоветовал просто оставаться самим собой. Это самое важное».

Даже не сомневайтесь, Паунович в точности следует этому совету. Похоже, Редингу повезло найти самый настоящий клад.