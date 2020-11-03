«Зенит» — «Лацио»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 20:38

Зенит

«Зенит» очень солидно стартовал в Премьер-Лиге и вместе со «Спартаком» устроил перегонки за первую строчку, но в последнее время команда Сергея Семака сдала в качестве футбола. После 13-ти туров «Зенит» второй в Премьер-Лиге с 27 очками в активе – от первого ЦСКА его отделяет всего один балл.

Однако «Спартак», идущий в денный момент третьим, отстает от чемпиона России только по дополнительным показателям, не позволяя ему расслабиться – борьба за чемпионство ожидается ожесточенной. В последнем туре «Зениту» удалось в гостях обыграть со счетом 2:0 «Химки» — победа положила конец серии из трех поражений кряду, к тому же, в этой встрече Семак дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам.

В Лиге Чемпионов ситуация для «Зенита» крайне тяжелая – после двух туров он последний в группе, не имея в активе ни одного балла. В первом туре «сине-бело-голубые» неожиданно уступили дома 1:2 «Брюгге», а в прошлом матче не удержали ничью в поединке против дортмундской «Боруссии», пропустив дважды в концовке.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Лацио

«Лацио» имеет серьезные проблемы в Серии А – стартовала команда Симоне Индзаги с уверенной победы 2:0 над «Кальяри», но дальше дела пошли не лучшим образом. После шести туров «орлы» находятся на 10-м месте в таблице с 10 очками в активе, но от зоны Лиги Чемпионов отстают всего на два балла, отыграть которые можно уже в следующем туре.

В пятом туре «Лацио» добыл очень важную победу 2:1 над «Болоньей», благодаря которой римляне положили конец неудачной серии из трех матчей. В последнем поединке «орлы» устроили настоящее шоу – до 95-й минуты они проигрывали 2:3 «Торино», но в итоге смогли не только отыграться, но и выиграть этот поединок со счетом 4:3 в Турине.

В Лиге Чемпионов «Лацио» стартовал с победы 3:1 над дортмундской «Боруссией», а в прошлом туре удержал ничью 1:1 в поединке против «Брюгге», имея серьезные проблемы с составом.

Статистика

В 12 последних домашних матчах «Зенит» одержал 10 побед

В четырех из последних шести домашних матчей «Зенит» забивал три и более гола

Только в одном из трех последних выездных матчей «Лацио» сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Зенит – Лацио.