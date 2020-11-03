«Севилья» — «Краснодар»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 20:41

Севилья

«Севилья» проваливает старт сезона в чемпионате Испании – команда Юлена Лопетеги находится в данный момент на 16-м месте в таблице. От зоны вылета «нервионцев» отделяет всего два балла, так что риск оказаться там уже по итогам следующего тура присутствует. Однако «Севилья» провела всего шесть матчей, так что в целом ситуация в катастрофу еще не превратилась.

В последнем туре «Севилья» очень неожиданно проиграла в гостях «Атлетику» 1:2, который и сам сейчас переживает не лучшие времена. Выигрывая до 76-й минуты, «нервионцы» по итогу не смогли даже зацепиться за ничью – поражение стало уже третьим кряду в рамках чемпионата, ситуация уже похожа на серьезный кризис.

Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире «Севилья» выступает вполне солидно – в первом туре ей удалось разжиться очками на «Стэмфорд Бридж», где была вырвана нулевая ничья у «Челси». Во втором туре «нервионцы» обыграли довольно легко «Ренн» со счетом 1:0 и остались на второй строчке в группе.

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Краснодар

У «Краснодара» также есть серьезные проблемы в чемпионате – команда Мурада Мусаева после 13 туров находится лишь на 10-м месте в таблице. От зоны Лиги Чемпионов, на которую определенно делается ставка, «быки» отстают уже на девять очков и отыграть такой гандикап будет крайне непросто, тем более, что клуб вынужден вести борьбу сразу на нескольких фронтах.

Падение в зону переходных матчей «Краснодару» пока вряд ли грозит – преимущество в шесть баллов над 13-м «Арсеналом» позволяет чувствовать себя в безопасности, но если кризис усугубиться, ситуация может измениться. В последнем туре «Краснодар» проиграл 0:2 «Ахмату», потерпев второе поражение кряду в чемпионате.

В Лиге Чемпионов «быки» стартовали с ничьей 1:1 с «Ренном», но во втором туре уступили 0:4 «Челси», значительно усугубив свое положение в контексте борьбы за выход в плей-офф.

Статистика

В шести последних матчах «Севилья» добыла всего одну победу

Только в одном из трех последних матчей «Севилья» не пропускала

Ни в одном из семи последних матчей «Севилья» не забивала больше одного гола

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Краснодар.