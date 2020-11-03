Анонс матчей дня 4 ноября от сайта ВсеПроСпорт

«Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»
«Башакшехир» находится в непростом положении – два матча чемпион Турции проиграл. «Манчестер Юнайтед» идет без потерь в Лиге Чемпионов и лидирует в группе. Смогут ли «красные дьяволы» добыть третью победу?
Прогноз на матч Башакшехир – Манчестер Юнайтед.
«Барселона» — «Динамо» Киев
«Барселона» отлично смотрится в Лиге Чемпионов – ей были обыграны уже «Ференцварош» и «Ювентус». «Динамо» имеет всего один балл в активе после двух матчей и сегодня будет играть не в оптимальном составе, но ждать ли разгрома?
Прогноз на матч Барселона – Динамо Киев.
«Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд
«Брюгге» удивил в первых двух турах и смог набрать четыре очка, обыграв «Зенит» и сыграв вничью с «Лацио». «Боруссия» имеет всего три балла после двух туров, но сумеют ли «шмели» обойти бельгийцев после сегодняшней встречи?
Прогноз на матч Брюгге – Боруссия Дортмунд.
«Лейпциг» — ПСЖ
«Лейпциг» без шансов обыграл в первом туре «Башакшехир», но в прошлом туре провалился, пропустив от «Манчестер Юнайтед» пять голов. ПСЖ также после двух туров имеет всего одну победу в активе, но смогут ли парижане взять три очка сегодня?
Прогноз на матч Лейпциг – ПСЖ.
«Ференцварош» — «Ювентус»
«Ференцварош» проиграл без шансов «Барселоне» в первом туре, но в домашней игре с «Динамо» смог взять один балл. «Ювентус» в прошлом туре уступил «Барселоне», но вторую строчку сохранил – уйдет ли в отрыв «старая синьора» сегодня?
Прогноз на матч Ференцварош – Ювентус.
«Челси» — «Ренн»
«Челси» в первом туре не смог обыграть «Севилью», но в прошлом матче разгромил «Краснодар». «Ренн» пока не имеет побед в Лиге Чемпионов и с одним очком он последний в группе. Ждать ли уверенной победы фаворита?