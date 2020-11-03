Анонс матчей дня 4 ноября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:43

«Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»

«Башакшехир» находится в непростом положении – два матча чемпион Турции проиграл. «Манчестер Юнайтед» идет без потерь в Лиге Чемпионов и лидирует в группе. Смогут ли «красные дьяволы» добыть третью победу?

Прогноз на матч Башакшехир – Манчестер Юнайтед.

«Барселона» — «Динамо» Киев

«Барселона» отлично смотрится в Лиге Чемпионов – ей были обыграны уже «Ференцварош» и «Ювентус». «Динамо» имеет всего один балл в активе после двух матчей и сегодня будет играть не в оптимальном составе, но ждать ли разгрома?

Прогноз на матч Барселона – Динамо Киев.

«Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд

«Брюгге» удивил в первых двух турах и смог набрать четыре очка, обыграв «Зенит» и сыграв вничью с «Лацио». «Боруссия» имеет всего три балла после двух туров, но сумеют ли «шмели» обойти бельгийцев после сегодняшней встречи?

Прогноз на матч Брюгге – Боруссия Дортмунд.

«Лейпциг» — ПСЖ

«Лейпциг» без шансов обыграл в первом туре «Башакшехир», но в прошлом туре провалился, пропустив от «Манчестер Юнайтед» пять голов. ПСЖ также после двух туров имеет всего одну победу в активе, но смогут ли парижане взять три очка сегодня?

Прогноз на матч Лейпциг – ПСЖ .

«Ференцварош» — «Ювентус»

«Ференцварош» проиграл без шансов «Барселоне» в первом туре, но в домашней игре с «Динамо» смог взять один балл. «Ювентус» в прошлом туре уступил «Барселоне», но вторую строчку сохранил – уйдет ли в отрыв «старая синьора» сегодня?

Прогноз на матч Ференцварош – Ювентус.

«Челси» — «Ренн»

«Челси» в первом туре не смог обыграть «Севилью», но в прошлом матче разгромил «Краснодар». «Ренн» пока не имеет побед в Лиге Чемпионов и с одним очком он последний в группе. Ждать ли уверенной победы фаворита?

Прогноз на матч Челси – Ренн.