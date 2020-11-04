Анонс матчей дня 5 ноября от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 17:45

«Рома» — «Клуж»

«Клуж» очень неожиданно после двух туров ворвался в лидеры группы – румынский клуб имеет четыре очка в активе. «Рома» также располагает четырьмя баллами, но пока вторая. Смогут ли «волки» отнять лидерство сегодня?

Прогноз на матч Рома – Клуж.

«Арсенал» — «Мольде»

«Арсенал» уверенно провел два матча в группе, добыв две победы. «Мольде» также имеет шесть очков, но забили норвежцы меньше. Ждать ли легкой победы «канониров»?

Прогноз на матч Арсенал – Мольде.

«Динамо» Загреб – «Вольфсбергер»

«Динамо» еще не побеждало в Лиге Европы – с двумя очками хорваты третьи в таблице. «Вольфсбергер» отлично проводит турнир и лидирует в группе с четырьмя очками, но удержатся ли австрийцы на пьедестале?

Прогноз на матч Динамо Загреб – Вольфсбергер.

«Заря» — АЕК

«Заря» очень слабо провела два тура – луганчане не имеют ни одного очка после встреч с «Лестером» и «Брагой». АЕК также оба матча проиграл, но сумеют ли греки прервать неудачную серию в Украине?

Прогноз на матч Заря – АЕК .

«Лестер» — «Брага»

Встреча лидеров группы. «Лестер» и «Брага» имеют по шесть очков в активе, но «лисы» лидируют в группе по разнице голов. «Брага» выиграла шесть последних матчей, но смогут ли «оружейники» добыть три очка и сегодня?

Прогноз на матч Лестер – Брага.