«Фейеноорд» — ЦСКА: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 17:49

Фейеноорд

«Фейеноорд» в целом довольно неплохо начал сезон в чемпионате Нидерландов – команда Дика Адвоката не имеет пока ни одного поражения. В семи турах клуб набрал 15 баллов, с которыми в данный момент и находится на пятой строчке в таблице. От лидера «Аякса» имеется отставание в три очка, которое серьезным гандикапом не является, но при этом вряд ли перед командой ставится цель победить в чемпионате.

В Лиге Европы все намного сложнее – после двух туров «Фейеноорд» находится на последнем месте в группе. В первом туре клуб из Роттердама не смог обыграть в гостях загребское «Динамо», несмотря на то, что имел серьезное преимущество и не реализовал пенальти.

Во втором туре «Фейеноорд» откровенно провалился – в домашнем поединке с «Вольфсбергером» он считался явным фаворитом, но в итоге потерпел сокрушительное поражение. Проиграв австрийцам 1:5, он опустился на последнее место в группе.

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ЦСКА

ЦСКА сезон в Премьер-Лиге начинал не слишком уверенно, но постепенно набрал обороты. К 13-му туру «армейцы» выбились в лидеры чемпионата с 28 очками, но серьезного преимущества над конкурентами не имеют. «Зенит» и «Спартак» имеют на один балл меньше и в любой момент могут выбить команду Виктора Гончаренко с пьедестала, но пока такого повода она не предоставляет.

В отличие от чемпионата, где ЦСКА реально впечатляет, в Лиге Европы пока весь свой потенциал реализовать «армейцы» не могут. В первом туре они упустили победу над «Вольфсбергером»», расписав ничью 1:1 в гостях. Во втором туре ЦСКА также имел игровое преимущество, но вновь довольствовался лишь ничьей с загребским «Динамо», на этот раз обошлось без забитых мячей.

Статистика

Во всех турнирах «Фейеноорд» в текущем сезоне провел девять матчей и только в одном из них потерпел поражение

В каждом из четырех матчей текущего сезона «Фейеноорд» забивал

Только в одном из восьми последних матчей в еврокубках ЦСКА сумел победить

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