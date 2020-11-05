Прошли «Спартак» в решающем матче и триумфально завершили евровесну. У соперника ЦСКА весомые регалии

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сегодня, 17:31

«Соккер.ру» рассказывает о последнем европейском триумфе соперника ЦСКА .

В сезоне-2000/01 «Фейеноорд» пришёл на финиш вторым, отстав от чемпиона ПСВ на 17 очков. Что конечно огорчило болельщиков роттердамского клуба. Ведь их любимая команда сдала чемпионские полномочия. «Бело-красные» выиграли первый круг, но провалили второй. Однако «Аякс» оказался ниже. И вторая путёвка в Лигу чемпионов досталась «Фейе».

Багаж Бенхаккера

После чемпионского сезона в команде произошло немало перемен. Главная — уход тренера Лео Бенхаккера… в «Аякс» на должность технического директора. На вахту заступил Ламбертус или просто Берт ван Марвейк, ранее работавший в «Фортуне». Первый год работы которого оставил неоднозначные впечатления. Был даже проведён некий водораздел — отличный первый круг — «багаж» Бенхаккера. Во втором круге «багаж» кончился. Но, повторюсь, это только версия. Руководство клуба продолжило доверять ван Марвейку и в следующем сезоне.

Лето 2001-го выдалось не особо бурным. Ушли несколько человек, среди которых оказались нападающие Петер ван Воссем и Хулио Крус. Но весьма болезненной могла оказаться потеря вратаря Ежи Дудека, которого в конце августа приобрёл «Ливерпуль». С одной стороны, было ясно, что польский голкипер рано или поздно уйдёт. А тут такое предложение, да ещё от «Ливерпуля». Но сезон уже начался, и потеря одного из ключевых футболистов могла стать серьёзной пробоиной. Вратарскую проблему пришлось решать оперативно. Сначала одолжили у «Алкмара» опытного Хенка Тиммера, а затем вернули из «Витесса» дублёра Дудека в чемпионском сезоне 31-летнего Эдвина Зутебира.

Пришли в команду также японский защитник Синдзи Оно, чилийский полузащитник Маурисио Арос, его коллега Леонардо, и в «Фейе» стало два бразильца с таким именем. Но главным приобретением стал нападающий Пьер ван Хоэйдонк, проведший хороший сезон в «Бенфике». Рослый, быстрый нападающий, обладатель пушечного удара и необычной внешности, — европейские черты в сочетании с тёмной кожей. На момент перехода в «Фейеноорд» Пьеру исполнилось 32 года. Большая часть его карьеры прошла за границей, — голландец выдавал очень яркие сезоны в «Селтике» и «Ноттингеме». На родине играл в «Бреде», потом, после возвращения из Англии, отработал прекрасный сезон в «Витессе», за что и был приглашён в «Бенфику». В сборную Нидерландов нападающий вызывался, но не регулярно.

У ван Марвейка сложился примерно такой состав. Вечный, казалось бы, дублёр Эдвин Зутебир обосновался в воротах. Справа в обороне либо Кристиан Гьян, либо Синдзи Оно. Слева Томаш Жаса. В центре обороны Кес ван Вондерен и Патрик Пауве. Опорные — Паул Босвелт и Ферри де Хаан. Справа в полузащите Бонавантюр Калу, слева Бретт Эмертон. Пара нападающих Пьер ван Хоэйдонк и Йон Даль Томассон. В запасе вратари Хенк Тиммер и Карло Л’Ами, защитник ветеран Ульрих ван Гоббел, игроки обороны Гленн ван Ловенс и Питер Коллен, полузащитники Юхан Эрландер, Ян Де Виссер, Леонардо II. И нападающие — наш Игорь Корнеев, — воспитанник «Спартака» засверкавший в ЦСКА , сын известного польского нападающего Влоджимежа Смолярека Эйзебиуш, который обязан своим именем знаменитому Эйсебио, Леонардо I и совсем юный Робин ван Перси.

Противостояния со «Спартаком» и «Баварией»

В августе «Фейеноорд» успел провести три матча с Дудеком в воротах — разгромили «Спарту» 5:0, обыграли «Роду» и проиграли дома в Дер Классикер «Аяксу» 1:2. Но потом были одержаны две победы над «Неймегеном» и «Де Графсхапом», после чего в роли лидеров Эредивизие роттердамцы отправились в Москву, на первый матч Лиги чемпионов со «Спартаком». Также соперниками по группе оказались мюнхенская «Бавария» (победитель Лиги чемпионов-2000/01) и пражская «Спарта».

«Спартак», ворота которого защищал юный Максим Кабанов, пропустил на 12-й минуте после удара Босвелта. Первый тайм прошёл с преимуществом гостей, которое осталось нереализованным. После перерыва чемпион России резко прибавил и… пропустил. Не доглядели за быстрым датчанином Томассоном. Однако москвичи сумели уйти от поражения благодаря голам Робсона и Владимира Бесчастных. И могли выиграть будь точнее Эдуард Цихмейструк, Василий Баранов и Егор Титов. Ничья 2:2.

Но в Праге «Фейеноорд» попал под раздачу — 0:4. Подвёл ван Гоббел, оставивший команду в меньшинстве при счёте 0:1, заработав при этом пенальти. Гости атаковали, но все их усилия свёл на нет юный Петр Чех. Взяв на выезде одно очко из шести, «Фейе» дал бой «Баварии» на «Де Кёйп». Пропустив от Джоване Элбера на 13-й минуте, голландцы смогли отыграться и выйти вперёд. Постарались ван Хоэйдонк и Томассон. Но Элбер довольно быстро сравнял счёт. В итоге почётная ничья 2:2.

Два следующих матча группового турнира роттердамцы проиграли — дома «Спарте» 0:2 и в Мюнхене 1:3. О выходе во второй этап Лиги чемпионов можно было забыть. Однако оставался утешительный приз — причитающаяся к третьему месту путёвка в Кубок УЕФА , за которую предстояло побороться со «Спартаком». Москвичам нужна была победа или ничья 3:3 и больше. Но в равной борьбе верх взял голландский клуб 2:1 — Томассон и Элмандер отличились у хозяев, Бесчастных у «Спартака». «Фейеноорд» занял третье место в группе Н и получил шанс побороться за Кубок УЕФА , финал которого был запланирован в Роттердаме.

Уже в конце ноября «Фейе» принимал в матче 1/32 финала Кубка УЕФА немецкий «Фрайбург» и добился скромной, даже вымученной победы 1:0. За девять минут до конца единственный мяч забил Оно. В ответной встрече пришлось тяжело. К 50-й минуте «бело-красные» проигрывали 0:2 после голов Себастьяна Келя и Левана Кобиашвили. Но прекрасно исполненный ван Хойэдонком штрафной развернул сценарий на 180 градусов. Незадолго до конца Леонардо сравнял счёт — 2:2. «Фейе» прошёл в еврокубковую весну. Его соперником в 1/16 финала оказался «Рейнджерс». В чемпионате Голландии вперед вырвался «Аякс». «Фейеноорд» и ПСВ пытались догнать лидера, сменяя друг друга на втором месте. Очная встреча первого круга, которая прошла в Роттердаме, завершилась вничью 0:0.

На пути к домашнему финалу

Зимняя еврокубковая пауза пролетела быстро. 21 февраля «Фейе» играл на «Айброксе» и должен был вести с крупным счётом минуте к 70-й. Но то мяч не хотел идти в ворота, то вратарь хозяев Штефан Клос играл успешно, то судья благоволил к «Джерс» Но на 72-й минуте Синдзи Оно с 30 метров застал Клоса врасплох. Однако хозяева ушли от поражения, благодаря пенальти, реализованному Барри Фергюсоном. В ответной игре бывший игрок «Селтика» ван Хоэйдонк по старой памяти отгрузил дубль, ещё один мяч забил Калу. Гости ответили двумя голами, но в четвертьфинал вышли подопечные ван Марвейка. Жребий свёл их с ПСВ .

Оба матча двух голландских «китов» завершились с одинаковым счётом 1:1. В первой игре, проходившей в Эйндховене, ван Хоэйдонк вывел гостей вперёд перед самым перерывом. Едва возобновилась игра, как Матея Кежман восстановил равновесие. В ответной игре зять ван Марвейка Марк ван Боммел серьёзно огорчил тестя, когда вывел брабантцев вперёд на 74-й минуте. Ценой невероятных усилий ван Хоэйдонк спас «Фейе» на 90-й минуте. В дополнительное время ван Боммел, напротив, порадовал родственника, когда оставил гостей в меньшинстве. Однако дело дошло до пенальти, в серии которых роттердамцы оказались успешнее чемпиона — 5:4. Решающий удар нанёс всё тот же ван Хоэйдонк.

Перспектива выступить в домашнем финале еврокубка становилась всё ближе. «Фейеноррд», разумеется, не забывал о домашнем первенстве. Но Кубок УЕФА всё же стал приоритетным направлением. Даром что большинство специалистов предрекали в финале миланское дерби. Особенно после того как жребий развёл два итальянских суперлуба по разным парам. «Интеру» достался «Фейеноорд», а «Милану» предстояло сыграть с дортмундской «Боруссией».

Поездка в Милан в гости к «Интеру» не сулила ничего хорошего. Но всё сложилось благополучно. В начале второго тайма защитник «нерадзурри» Иван Кордоба срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел ван Хоэйдонка. Больше голов не было. В Роттердаме «Фейеноорд» очень сильно провёл первый тайм — ван Хоэйдонк и Томассон забили по мячу. Но «Интер» не выбросил полотенце на ринг. На 85-й минуте Кристиан Дзанетти отыграл один гол, а в уже добавленное время в ворота хозяев был назначен 11-метровый, который реализовал Мохаммед Каллон. «Нерадзурри» избежали поражения, но не вылета из Кубка. Ничья 2:2 вывела в роттердамский финал команду из Роттердама. Второй финалист уже обозначился после первого матча, — «Боруссия» разгромила «Милан» 4:0. Но на «Сан-Сиро» хозяева отыграли три мяча из четырех. А потом Ларс Риккен свёл все их усилия к нулю. Счёт 1:3 вполне устроил подопечных Маттиаса Заммера. Так что вместо двух ожидаемых миланских клубов в финале не оказалось ни одного.

ПСВ в Эйндховене взял реванш 2:0 и застолбил за собой второе место. Эта неудача огорчила «Фейеноорд», ведь на кону была путёвка в Лигу чемпионов. Но оставался финал Кубка УЕФА .

Бенефис Пьера и испорченное прощание Юргена

Юрген Колер — чемпион всего — мира, Европы, Германии, Италии, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА , решил завершить славную карьеру на высокой ноте. А именно выиграть Кубок УЕФА , ведь это его команда считалась фаворитом. Но именно славный ветеран германского футбола оказался антигероем. На 31-й минуте он сначала упустил Йона Даля Томассона, а потом сбил его. Удаление и пенальти. Ван Хоэйдонк не оставил шансов Йенсу Леманну. Прошло шесть минут, и Пьер снова заставил «Де Кёйп» рукоплескать — удар голландца со штрафного достоин считаться образцовым. Но 2:0 в первом тайме — ещё не победа.

В начале второго тайма пенальти был назначен в ворота «Фейе». Марсио Аморозо, которого сбили в штрафной, сам привёл приговор судьи Витора Мелу Перрейры в исполнение. Аморозо понравилось. Вскоре он снова упал у ворот Зутебира, но на этот раз получил жёлтую карточку за симуляцию.