Исполняется 50 лет футбольной революции. Она обрадовала немцев и испугала англичан

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сегодня, 20:26

«Соккер.ру» напоминает о примечательном юбилее – полвека с дебютной серии пенальти в КЕЧ .

Злой жребий вместо серии пенальти

Первый официальный матч сборных состоялся 30 ноября 1872 года, 148 лет назад. Но после этого на протяжении почти столетие ни один человек на планете, увлеченный футболом, не придумал способ определять победителя, если ничья по сумме двух матчей, или в финале крупного турнира.

Ситуация парадоксальная, но так было. Постоянно переигрывали матчи кубков после ничьих. Придумали поединки в гостях и дома, чтобы стало проще назвать победителя. Наконец, бросали монетку. Впервые так сделали 17 ноября 1873 года. В отеле игроки «Шропшира» и «Шеффилда» решили, что хватит двух ничьих подряд в Кубке Англии.

Устали, бросили жребий, «Шеффилд» пошел дальше. Уникальный случай – единственный за всю историю Кубка Англии использовали монету. А в Кубке Чемпионов это была обычная практика. Великие футболисты рыдали после полета монеты в воздух – капитаны команд могли выиграть матч выбором стороны.

И справедливой такую развязку назвать сложно. Так что хорошо, что сразу у нескольких людей в разных уголках мира возникла одна идея. Обе команды наносят равное количество ударов до победы одной стороны, процедуру знаете. Разумеется, в IFAB приняли идею насторожено. Там ребята медленные, как знаем по нынешним реформам.

Но пенальти точно справедливее, чем жребий. Например, сборная СССР проиграла Италии в полуфинале Евро-68 в раздевалке, хотя на поле была ничья. И таких случаев собралось немало, серия стала решением.

Дебютные серии в истории футбола

4 ноября 1970 года в матче Кубка чемпионов между «Эвертоном» и «Боруссией» М после ответного матча на табло видели единицы. В первом поединке тот же результат – 1:1. И тут на помощь пришла та самая идея Карла Вальда. Сами пенальти придумал в 1890 году ирландец Уильям МакКрам, в Кубке Югославии в 1952-м были эксперименты с подобием серии пенальти.

В Боливии, Италии и Швейцарии до 1970 года фиксировали единичные случаи использования пенальти для определения победителя, но параллельно бросали монетки на уровне полуфиналов Евро. Хорошо, что Юсуф Даган из Израиля так был раздосадован вылетом родной сборной на Олимпийских играх в 1968 году и написал в местную федерацию футбола. В августе 1969-го о его идее даже написали в буклете ФИФА .

Параллельно рефери из Малайзии написал в ФИФА – тоже предложил пенальти. Наконец, 27 июня 1970 года решение было принято официально, и чуть раньше немецкий рефери Карл Вельд предложил баварской ассоциации футбола направить чиновникам ФИФА аналогичное предложение. Вот так люди из разных уголков мира решили бороться с несправедливостью – исход матча решали за полем.

В 1970 году успели пробить серию пенальти в английском Кубке Уотни – Джордж Бест первым пошел к «точке», а Деннис Лоу первым промахнулся. Следовательно, в пределах Англии первым голкипером, отразившим удар в серии пенальти, стал шотландский вратарь «Халл Сити» Ян МакКечни. А первая международная серия пенальти случилась в Кубке Кубков – 30 сентября «Гонвед» и «Абердин» сыграли 4:4, а в серии пенальти победили венгры – 5:4.

Спустя пять недель серия пришла в большой матч, о котором упомянули выше. «Эвертон» обыграл «Боруссию» М со счетом 4:3, и видео серии спустя пятьдесят лет смотрится странно – на поле посторонние люди, авторов пенальти обнимают напарники, празднуют, словно гол. Зато весело, с сэйвами, драматургией и шумным ливерпульским стадионом. Забавно, что в первой серии такого уровня немцы проиграли, а англичане – выиграли:

Знаменитые марафоны после матчей

Есть что вспомнить. Развязки финалов чемпионатов мира в 2006 и 1994 годах, финалы Кубка и Лиги чемпионов. Каждый раз предел нервного напряжения, каждый раз один победитель и один проигравший. Когда Трезеге снятся кошмары, то в них до сих звенит та самая перекладина в Германии:

Сложно не вспомнить один из величайших матчей в истории мундиалей – ФРГ против Франции в 1982 году, после драматичной ничьей 3:3 в полуфинале били пенальти, и немцы прошли в финал, оставив команду Платини без шанса на трофей:

Также нельзя забыть величайшую серию величайшего финала в Стамбуле. «Милан» мог легко убрать «Ливерпуль» со своего пути, даже Мальдини забивалось в тот день, но у Джеррарда и компании была альтернативная версия развязки. Ежи Дудек сыграл матч жизни, легенды «россонери» проиграли серию пенальти:

Немцы обожают пенальти на крупных турнирах – выиграли серии и на ЧМ , и на Евро, а вот англичане их боялись до визита в Россию, ведь часто уступали. Но это тоже мастерство, хотя и не без доли везения. Вспомните знаменитый удар Джона Терри в Москве – МЮ получил кубок чемпионов, хотя капитану «Челси» хватало направить мяч на 11 сантиметров в сторону – попал бы не в каркас, а в ворота. А затем вступил великий Ван дер Сар:

Возможно, в ближайшем будущем подумают об отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков – стадионы во многих странах и так пустые, фактор своего поля использовать сложнее. Серии пенальти не любят из-за овертаймов – часто именно они скучные и тягучие, но ФИФА и УЕФА никто не мешает отменить как раз дополнительные таймы и сразу использовать пенальти.

Это и момент психологического давления, и шанс для атаки сыграть верно – у вратаря куда меньше возможностей спасти, чем в бьющего – не промахнуться. Ничего лучше с 1970 года не придумали. Отдаем должное судье Вальцу, благодаря его идее Рамос и Акинфеев не бросали монетку. Игорь отразил испанские удары, Россия побывала в четвертьфинале ЧМ -2018, где была в шаге от полуфинала. А, зная мастерство Англии в решающих матчах – от домашнего финала.

Серия пенальти дает шанс командам с характером превратить ничью в победу, как в Стамбуле в игре «Ливерпуля» и «Милана». Точно не худшее изобретение в футболе, переигровки и жребий – нелепые варианты. Все, кто называет серию «лотерей», забывают, что раньше речь шла или об унылых и нередких переигровках – финал «Баварии» и «Атлетико» в Кубке чемпионов пришлось переигрывать в 1974-м, поскольку серии использовали до решающего матча.

А еще хуже, чем повторный матч, был жребий – не исключено, что Бышовец мог стать чемпионом Европы в 1968 году, обыграв сборную Югославии в финале, если бы серию пенальти официально разрешили использовать на два года раньше. А так Факкетти выбрал правильную сторону монеты, титул достался Италии.