Анонс матчей 7-го тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

1604684929

сегодня, 20:48

«Аугсбург» — «Герта»

«Аугсбург» очень мощно начал сезон, набрав в шести матчах 10 очков. Сейчас «фуггеры» в таблице шестые. «Герта» при всех своих амбициях лишь 14-я, но сумеет ли она сегодня обыграть хозяев и продвинуться вверх по таблице?

Прогноз на матч Аугсбург – Герта.

«Майнц» — «Шальке»

Матч аутсайдеров чемпионата. «Майнц» в таблице последний и не имеет в активе ни одного очка. «Шальке» находится на позицию выше с двумя баллами в активе. Кому сегодня будет суждено набрать очки?

Прогноз на матч Майнц – Шальке.

«Лейпциг» — «Фрайбург»

«Лейпциг» в последнем туре неожиданно проиграл в гостях «Боруссии» из Менхенгладбаха, упустив лидерство. «Фрайбург» не может победить на протяжении пяти матчей, но продолжится ли его неудачная серия и сегодня?

Прогноз на матч Лейпциг – Фрайбург.

«Унион» — «Арминия»

«Унион» серьезно прибавил в последних матчах и добрался до седьмого места в таблице. «Железные» не проигрывают в пяти матчах кряду, но сумеет ли «Арминия» сегодня удивить фаворита?

Прогноз на матч Унион – Арминия.

«Штутгарт» — «Айнтрахт»

«Штутгарт» постепенно набирает форму и сейчас «швабы» уже восьмые в таблице. «Айнтрахт» не может победить на протяжении трех матчей, но ждать ли от «орлов» очередного провального выступления, или неудачной серии придет конец?

Прогноз на матч Штутгарт – Айнтрахт.