Анонс матчей 9-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 21:01

«Уэска» — «Эйбар»

«Уэска» слабо начала сезон и после восьми матчей в ее активе нет ни одной победы. «Эйбар» имеет две победы и находится на 15-м месте в таблице, но в последнем матче «оружейники» проиграли. Кто сегодня окажется сильнее?

Прогноз на матч Уэска – Эйбар.

«Барселона» — «Бетис»

«Барселона» слабо начала сезон и пока она находится лишь на 12-м месте в таблице. «Бетси» пока седьмой и на четыре очка опережает «сине-гранатовых». Сумеет ли «Барселона» справиться с соперником или вновь останется без трех очков?

Прогноз на матч Барселона – Бетис.

«Севилья» — «Осасуна»

«Севилья» проваливает старт сезона и находится лишь на 16-м месте в таблице. Три последних матча «нервионцы» проиграли, но сумеют ли они сегодня прервать эту серию, или «Осасуна» разживется очками?

Прогноз на матч Севилья – Осасуна.

«Атлетико» — «Кадис»

«Атлетико» солидно начал сезон и сейчас он четвертый в таблице. «Кадис» также выступает мощно и занимает мятое место. Ждать ли сегодня уверенной победы «матрасников» или «Кадис» сотворит очередную сенсацию?

Прогноз на матч Атлетико – Кадис.